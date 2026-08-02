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Κεφαλονιά: Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Πάστρα - Μηνύματα απ' το 112

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Κεφαλονιά: Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Πάστρα - Μηνύματα απ' το 112
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Κεφαλονιά: Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Πάστρα - Μηνύματα απ' το 112

Πυρκαγιά ξέσπασε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση σε δύσβατο σημείο.

Νέα μηνύματα 112 εστάλησαν σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Κάτω Κατελειό, Χιονάτα, Θηράμονα και Μαυράτα προκειμένου να απομακρυνθούν απ' αυτές λόγω της πυρκαγιάς που έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση στην Πάστρα Κεφαλονιάς.

Όσοι βρίσκονται την ευρύτερη περιοχή Κάτω Κατελειό καλούνται να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Ρατζακλί και Σκάλα, ενώ όσοι βρίσκονται σε Χιονάτα, Θηράμονα και Μαυράτα να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Αργοστόλι.

Νωρίτερα μέσω 112 ζητήθηκε η απομάκρυνση πολιτών από τις περιοχές Κρεμμύδι Μαρκόπουλο και Κατελειό Κεφαλονιάς.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 48 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Αργοστολίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
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Πυρκαγιά
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