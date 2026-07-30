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Υψηλό τριμήνου για τον γερμανικό πληθωρισμό τον Ιούλιο - Επιτάχυνση στο 2,8%

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Υψηλό τριμήνου για τον γερμανικό πληθωρισμό τον Ιούλιο - Επιτάχυνση στο 2,8%
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Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ασταθείς τιμές τροφίμων και ενέργειας, επιβραδύνθηκε στο 2,4% από 2,5% τον Ιούνιο.

Ανέβασε στροφές ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Ιούλιο λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση στο Ιράν, ενώ ο «πυρήνας» αποκλιμακώθηκε ελαφρώς.

Ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 2,8% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε υψηλό 3 μηνών ενώ αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει ότι ΔΤΚ θα διαμορφωθεί στο 2,8% τον Ιούλιο, σε σύγκριση με 2,4% τον προηγούμενο μήνα.

Οι τιμές ενέργειας οδήγησε στην αύξηση, με ράλι 8,3% τον Ιούλιο από 3,4% τον προηγούμενο μήνα. Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ασταθείς τιμές τροφίμων και ενέργειας, επιβραδύνθηκε στο 2,4% από 2,5% τον Ιούνιο.

Τα γερμανικά στοιχεία έρχονται πριν από την ανακοίνωση του πληθωρισμού της Ευρωζώνης την Παρασκευή που αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,9%, ελαφρώς πάνω από το 2,8% του Ιουνίου, σύμφωνα με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια τον Ιούλιο, αλλά άφησε περιθώριο για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής τους επόμενους μήνες, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αύξησε εκ νέου τις τιμές της ενέργειας.

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tags:
Γερμανία
Πληθωρισμός
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