ΕΕ: Κυρώσεις σε 7 πρόσωπα και 3 οντότητες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Νοτιοανατολική Ασία

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέβαλε σήμερα περιοριστικά μέτρα σε επτά πρόσωπα και τρεις οντότητες που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέβαλε σήμερα περιοριστικά μέτρα σε επτά πρόσωπα και τρεις οντότητες που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων η εμπορία ανθρώπων, τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης, σε σχέση με τη λειτουργία κέντρων ηλεκτρονικών απατών στη Νοτιοανατολική Ασία.

Στο στόχαστρο της ΕΕ βρίσκεται ο όμιλος Prince Holding και ο πρόεδρός του, Chen Zhi. Σύμφωνα με το Συμβούλιο, ο όμιλος αναπτύσσει, μέσω διαφορετικών εταιρειών-βιτρίνα, συγκροτήματα κέντρων ηλεκτρονικών απατών στην Καμπότζη και τη Μιανμάρ. Τα κέντρα αυτά πραγματοποιούν απάτες με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και άλλα δόλια σχήματα, ενώ πολλά θύματα από διαφορετικές χώρες διακινούνται ή προσελκύονται με ψευδείς υποσχέσεις, κρατούνται παρά τη θέλησή τους και εξαναγκάζονται να πραγματοποιούν διαδικτυακές απάτες με στόχο θύματα σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, θύματα που εργάζονται στα κέντρα αυτά αναφέρουν κακοποίηση, βασανιστήρια, απαγωγές και παράνομη κράτηση.

Παράλληλα, η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις και στον όμιλο Jin Bei, ο οποίος αναπτύσσει καζίνο και συγκροτήματα κέντρων ηλεκτρονικών απατών στην Καμπότζη με τον ίδιο σκοπό, καθώς και στον πρόεδρό του, Zhu Zhongbiao.

Στις κυρώσεις περιλαμβάνεται επίσης ο ένοπλος σχηματισμός Democratic Karen Benevolent Army (DKBA), ο οποίος ελέγχει εδάφη στην πολιτεία Κάρεν της Μιανμάρ, γύρω από τη Μιαουάντι στα σύνορα Μιανμάρ - Ταϊλάνδης. Σύμφωνα με την ΕΕ, η οργάνωση διευκολύνει τη λειτουργία κέντρων ηλεκτρονικών απατών μεγάλης κλίμακας, επιτρέποντας τη λειτουργία τους υπό την προστασία της και δίνοντας τη δυνατότητα σε εγκληματικά δίκτυα να δραστηριοποιούνται στις περιοχές που ελέγχει. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι στρατιώτες της συμμετέχουν σε πράξεις βίας κατά θυμάτων εμπορίας ανθρώπων που βρίσκονται εγκλωβισμένα στα συγκεκριμένα συγκροτήματα.

Τα πρόσωπα και οι οντότητες που περιλαμβάνονται στις κυρώσεις υπόκεινται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ενώ απαγορεύεται σε πολίτες και εταιρείες της ΕΕ να διαθέτουν κεφάλαια προς όφελός τους. Παράλληλα, στα φυσικά πρόσωπα επιβάλλεται ταξιδιωτική απαγόρευση, η οποία τους εμποδίζει να εισέρχονται ή να διέρχονται από το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.