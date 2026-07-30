Στις κορυφαίες επιλογές της Optima η Metlen - Έρχεται ισχυρό εξάμηνο

Η Optima θεωρεί ότι η Metlen βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης ή και υπέρβασης του στόχου EBITDA της διοίκησης για το 2026.

Ένα άκρως ισχυρό πρώτο εξάμηνο αναμένει η Optima Bank για τη Metlen, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 14,7% σε ετήσια βάση στα 4,14 δισ. ευρώ, τα EBITDA κατά 12,6% στα 501 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη κατά 9,5% στα 278 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της χρηματιστηριακής, βασικός μοχλός της ανάπτυξης θα είναι η σημαντική ενίσχυση της πλατφόρμας ενεργειακής μετάβασης, με το σχετικό EBITDA να εκτιμάται στα 115 εκατ. ευρώ από 67 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, χάρη στην εξομάλυνση της δραστηριότητας EPC, στις πωλήσεις χαρτοφυλακίων ΑΠΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην πρόοδο έργων για λογαριασμό της ΔΕΗ. Παράλληλα, ο τομέας utilities αναμένεται να διατηρήσει υψηλή συνεισφορά, υποστηριζόμενος από την ισχυρή θερμική παραγωγή και τα αυξανόμενα μερίδια αγοράς στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ στη μεταλλουργία προβλέπεται βελτίωση της κερδοφορίας λόγω των υψηλότερων premium αλουμινίου. Θετική αναμένεται να είναι και η συμβολή του κλάδου κατασκευών και παραχωρήσεων, με περαιτέρω αύξηση εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας.

Για το δεύτερο εξάμηνο, η Optima Bank προβλέπει περαιτέρω επιτάχυνση της κερδοφορίας, με βασικούς καταλύτες την ωρίμανση νέων έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την ισχυρότερη συνεισφορά της θερμικής παραγωγής, τις ανθεκτικές επιδόσεις της μεταλλουργίας και τη συνεχιζόμενη αύξηση των μεριδίων αγοράς στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Υπό αυτό το πρίσμα, θεωρεί ότι η Metlen βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης ή και υπέρβασης του στόχου EBITDA της διοίκησης για το 2026 (1-1,05 δισ. ευρώ), διατηρώντας σύσταση buy και τιμή στόχο τα 64 ευρώ ανά μετοχή.