ΗΠΑ: Ο PCE υποχώρησε για πρώτη φορά από την πανδημία

Ήπια υποχώρηση σημείωσε τον Ιούνιο το κύριο βαρόμετρο του πληθωρισμού που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των επιτοκίων των ΗΠΑ, μάλιστα για πρώτη φορά από την πανδημία.

Ήπια υποχώρηση σημείωσε τον Ιούνιο το κύριο βαρόμετρο του πληθωρισμού που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των επιτοκίων των ΗΠΑ, μάλιστα για πρώτη φορά από την πανδημία, υπογραμμίζοντας γιατί η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δεν έλαβε μέτρα χθες για να αυξήσει το κόστος δανεισμού, διατηρώντας αμετάβλητα τα επιτόκια για πέμπτη φορά.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE - Personal Consumption Expenditures) μειώθηκε κατά 0,1% σε μηναία βάση σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείο Εμπορίου, σηματοδοτώντας την πρώτη πτώση από το 2020.

Ο ετήσιος ρυθμός επιβραδύνθηκε στο 3,7% από το υψηλό τριετίας του 4,1 τον προηγούμενο μήνα.

Η πτώση τον Ιούνιο προήλθε από την πτώση των τιμών του πετρελαίου μετά τη συμφωνία των ΗΠΑ και του Ιράν σε μια εύθραυστη εκεχειρία για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ο δομικός PCE, που δεν περιλαμβάνει την ενέργεια, αυξήθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο, κατά 0,1% τον Ιούνιο.

Η αύξηση του δείκτη στο δωδεκάμηνο που έληξε τον Ιούνιο μειώθηκε στο 3,3% από 3,4% τον προηγούμενο μήνα.

Η Fed θεωρεί τον δείκτη PCE ως το πιο ακριβές βαρόμετρο των τάσεων του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, και αυτό που δείχνει είναι ότι ο πληθωρισμός παραμένει πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας για έκτο συνεχόμενο έτος.