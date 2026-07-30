ΗΠΑ: Κάτω από τις εκτιμήσεις η αύξηση στα επιδόματα ανεργίας

Λιγότερο από το αναμενόμενο αυξήθηκαν οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ, στοιχείο που υποδηλώνει ότι οι συνθήκες στην αγορά εργασίας παρέμειναν σταθερές.

Λιγότερο από το αναμενόμενο αυξήθηκαν οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ, στοιχείο που υποδηλώνει ότι οι συνθήκες στην αγορά εργασίας παρέμειναν σταθερές.

Ειδικότερα, οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 9.000 σε εποχικά προσαρμοσμένο επίπεδο 197.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 25 Ιουλίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει 200.000 αιτήσεις.

Η αύξηση αντιστάθμισε εν μέρει την πτώση της προηγούμενης εβδομάδας, η οποία είχε ωθήσει τις αιτήσεις στο χαμηλότερο επίπεδο αιτήσεων από τα τέλη του 1969. Οι αιτήσεις τείνουν να είναι ασταθείς τον Ιούλιο, όταν οι κατασκευαστές αυτοκινήτων συνήθως διακόπτουν την παραγωγή στα εργοστάσιά τους για ετήσια συντήρηση και ανακατασκευή.

Οι οικονομολόγοι δήλωσαν ότι η αγορά εργασίας παρέμεινε σε μια κατάσταση «χαμηλές προσλήψεις, χαμηλές απολύσεις». Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε την Τετάρτη το βασικό της επιτόκιο στο εύρος 3,50%-3,75%. Τρία μέλη της επιτροπής χάραξης πολιτικής της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ διαφώνησαν.

Ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας μετά από μια αρχική εβδομάδα οικονομικής βοήθειας, μειώθηκε κατά 7.000 σε 1,782 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που έληξε στις 18 Ιουλίου.

Ανοδικός είναι ο κίνδυνος που καταγράφεται για την αύξηση του ποσοστού ανεργίας αυτόν τον μήνα, καθώς έρευνα του Conference Board την Τρίτη έδειξε ότι το ποσοστό των καταναλωτών που θεωρούν τις θέσεις εργασίας «άφθονες» μειώθηκε τον Ιούλιο στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2021.

Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 4,2% τον Ιούνιο από 4,3% τον Μάιο, κυρίως λόγω της αποχώρησης ατόμων από το εργατικό δυναμικό.