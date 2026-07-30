Κοντογεώργης: Η ΔΕΘ τον Σεπτέμβρη, ορόσημο για την Ελλάδα του 2030

Στις επικείμενες εξαγγελίες στη ΔΕΘ, αλλά και στη γενικότερη οικονομική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση αναφέρθηκε σήμερα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Στις επικείμενες εξαγγελίες στη ΔΕΘ, αλλά και στη γενικότερη οικονομική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση αναφέρθηκε σήμερα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, στη συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha Radio 98,9. Αρχικά, ο υφυπουργός εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των πυροσβεστών που έχασαν χθες τη ζωή τους, και δήλωσε ότι η κυβέρνηση πάντοτε θα είναι δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που έπεσαν στο καθήκον.

Στην πολιτική ατζέντα, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό διέψευσε το σενάριο πρόωρων εκλογών, δηλώνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν στον συνταγματικά προβλεπόμενο χρόνο. Όπως συνέχισε, η κυβέρνηση τους επόμενους μήνες θα υλοποιήσει το κυβερνητικό της έργο και θα παρουσιάσει στους πολίτες - με τη ΔΕΘ να αποτελεί ένα πρώτο ορόσημο- τον απολογισμό και τη σκέψη για το μέλλον, για την Ελλάδα του 2030, ευελπιστώντας ότι οι πολίτες νηφάλια θα προβούν στις αποφάσεις τους.

Εν όψει των εξαγγελιών της κυβέρνησης στη ΔΕΘ, ο Θ. Κοντογεώργης υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός έχει ήδη δώσει ένα πρώτο περίγραμμα, το οποίο προσδιορίζει την ποιότητα και το εύρος των μέτρων και των πολιτικών αποφάσεων. «Θα δώσουμε βάρος σε όσους χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση: στις ευάλωτες ομάδες, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακολουθώντας μία συνταγή που φέρνει αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι τα μέτρα θα οριστικοποιηθούν τέλος Αυγούστου, ύστερα και από την συνεκτίμηση των επιδόσεων του τουρισμού στην ελληνική οικονομία. «Αρκετοί συμπολίτες μας θα δουν τον εαυτό τους σε αυτά τα μέτρα», υποστήριξε κλείνοντας.

Ερωτηθείς συγκεκριμένα για το τεκμήριο των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, ο υφυπουργός ανέφερε ότι εξαρχής αποτέλεσε και αποτελεί ένα μέτρο που στοχεύει σε μια μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση, η οποία επιτυγχάνεται, σε συνδυασμό και με τη λειτουργία ελεγκτικών μηχανισμών για την μείωση του κενού στον ΦΠΑ. «Αυτή η πολιτική συμβάλλει, ώστε το δημόσιο να παρεμβαίνει εφαρμόζοντας κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές, όποτε είναι απαραίτητο», υποστήριξε.

Αναφερόμενος στον γενικότερο- οικονομικό και όχι μόνο- σχεδιασμό, ο υφυπουργός έκανε λόγο για τη συνέπεια της κυβέρνησης μεταξύ των εξαγγελιών της και του έργου που υλοποιεί. «Υπάρχει μία εμπιστοσύνη και αξιοπιστία σε αυτήν την κυβέρνηση ότι θα κάνει αυτά που έχει πει και δε θα τα πάρει πίσω», υπερθεμάτισε. Μάλιστα, στη συνέχεια δήλωσε ότι «η κυβέρνηση ακούσει την κοινωνία για όσα την απασχολούν. Για αυτό και εφαρμόζει ένα μείγμα πολιτικών, ώστε περισσότεροι συμπολίτες μας να εισπράττουν μεταφορικά και κυριολεκτικά το μέρισμα ανάπτυξης μιας οικονομίας που, παρά τις κρίσεις και τη διεθνή συγκυρία, αναπτύσσεται και μετασχηματίζεται».

Ερωτηθείς στη συνέχεια για την κριτική της αντιπολίτευσης απέναντι στα μέτρα που εφαρμόζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, ο υφυπουργός υπογράμμισε εν πρώτοις ότι η οικονομία παρουσιάζει μεγέθυνση, η οποία συμβάλλει στην αύξηση των δημοσίων εσόδων, με τους έμμεσους φόρους να συμμετέχουν λιγότερο στην αύξηση αυτή. Αντίθετα, φόροι όπως ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα έχουν σημαντικό δημοσιονομικό αντίκτυπο που λαμβάνεται υπόψη. «Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τις απευθείας ενισχύσεις γιατί στην αλυσίδα πολλές μειώσεις μπορεί να χαθούν. Αυτή είναι η πολιτική μας που αξιολογείται, αλλά έχει φέρει αποτελέσματα», δήλωσε.

Ως προς τη διαχείριση των πληθωριστικών πιέσεων και απέναντι στην πίεση που ασκούν οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στην ελληνική οικονομία, ο υφυπουργός δήλωσε ότι «η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για αύξηση των εισοδημάτων, μεγέθυνση της οικονομίας και μείωση των φορολογικών βαρών, ακόμη και σε αυτή τη διεθνή συγκυρία, μεσομακροπρόθεσμα είναι η μόνη που μπορεί αποδώσει».

Τέλος, ο υφυπουργός επεσήμανε ότι από την έναρξη της κρίσης η κυβέρνηση ακολουθεί μια συντηρητική προσέγγιση, προχωρώντας σταδιακά τόσο σε παρεμβάσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα όσο και με στοχευμένα μέτρα στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. «Ευελπιστούμε σε μία αποκλιμάκωση. Στην αντίθετη περίπτωση όμως, η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι έχει κάνει τα «κουμάντα» της και είναι παρούσα, για την ενίσχυση των συμπολιτών και την συνέχεια της εφαρμογής του κυβερνητικού έργου», δήλωσε κλείνοντας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ