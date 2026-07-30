ΗΠΑ: Επιβραδύνθηκε στο 1,5% ο ρυθμός ανάπτυξης το β' τρίμηνο

Ασθενέστερος του αναμενόμενου ήταν ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης των ΗΠΑ το β' τρίμηνο, σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου της χώρας.

Ασθενέστερος του αναμενόμενου ήταν ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης των ΗΠΑ το β' τρίμηνο, υπό την πίεση της αύξησης των εισαγωγών που τροφοδοτούν την έκρηξη του ΑΙ και των μειωμένων κυβερνητικών δαπανών και παρά τη βελτίωση της καταναλωτικής δαπάνης.

Αναλυτικότερα, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά μόλις 1,5% το τρίμηνο Απριλίου - Ιουνίου, σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου της χώρας. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones, ανέμεναν ρυθμό ανάπτυξης 1,8%, μετά το 2,1% που καταγράφηκε το προηγούμενο τρίμηνο.

Η μείωση των καθαρών εξαγωγών, η οποία μπορεί να είναι ασταθής από τρίμηνο σε τρίμηνο, αντιστάθμισε την ενίσχυση της υποκείμενης ζήτησης. Οι καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας, αυξήθηκαν με ρυθμό 3,2%. Οι επιχειρηματικές επενδύσεις συνέχισαν να αυξάνονται εν μέσω της έντονης ζήτησης για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Επειδή οι διακυμάνσεις στο εμπόριο μπορούν να στρεβλώσουν το ΑΕΠ, οι οικονομολόγοι δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε μια πιο στοχευμένη μέτρηση της υποκείμενης ζήτησης, γνωστή ως «τελικές πωλήσεις σε ιδιώτες εγχώριους αγοραστές», η οποία εξαιρεί τις καθαρές εξαγωγές, τις μεταβολές στα αποθέματα και τις κρατικές δαπάνες. Αυτό το μέτρο αυξήθηκε κατά 3,9% το δεύτερο τρίμηνο, ήτοι με ρυθμό υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με τον ρυθμό του πρώτου τριμήνου. Ταυτόχρονα ήταν ισχυρότερη επίδοση από τις αρχές του 2023.