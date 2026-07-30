Το Πάντειο Πανεπιστήμιο αλλάζει: Νέα αυτοτελής χρηματοδότηση 260.000 ευρώ για την πυροπροστασία

Σε εξέλιξη η πρώτη φοιτητική εστία στην ιστορία του Ιδρύματος με 13,6 εκατ. ευρώ – Επιπλέον 6,75 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για αριστεία και διεθνοποίηση.

Με συνέπεια στην υλοποίηση ενός συνολικού σχεδίου για την αναβάθμιση του συνόλου των δημόσιων πανεπιστημίων της χώρας, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχωρά σε παρεμβάσεις που ενισχύουν τη φοιτητική μέριμνα, την ασφάλεια, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, την έρευνα και τη διεθνή εξωστρέφεια. Στο πλαίσιο αυτού του ευρύτερου σχεδιασμού, διευρύνει την έμπρακτη στήριξή του προς το Πάντειο Πανεπιστήμιο, με ένα συνεκτικό πλέγμα χρηματοδοτήσεων και έργων που αναβαθμίζουν ουσιαστικά τις υποδομές, την εκπαιδευτική και ερευνητική του λειτουργία, αλλά και την καθημερινότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Με νέα πρόσκληση που υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ενεργοποιείται η διαδικασία για την υλοποίηση αυτοτελούς έργου δημόσιας δαπάνης 260.000 ευρώ, το οποίο αφορά την εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί ξεχωριστή ένταξη έργου στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘΑ 2026-2030 και δεν περιλαμβάνεται στο ευρύτερο πρόγραμμα χρηματοδότησης για τις συντηρήσεις και τις επισκευές μικρής κλίμακας των πανεπιστημιακών υποδομών.

Έρχεται, ωστόσο, να προστεθεί σε ένα πλέγμα διακριτών αλλά αλληλοσυμπληρούμενων παρεμβάσεων, μέσα από τις οποίες διαμορφώνεται σταδιακά ένα ασφαλέστερο, σύγχρονο, εξωστρεφές και περισσότερο φιλικό προς τον φοιτητή και τη φοιτήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

260.000 ευρώ για την πυροπροστασία του Παντείου

Η νέα πρόσκληση αφορά την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις του Παντείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Στόχος είναι η ενίσχυση της προστασίας των φοιτητών/τριών, των διδασκόντων και των εργαζομένων, η θωράκιση της πανεπιστημιακής περιουσίας και η διασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του Ιδρύματος.

Κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου προβλέπεται να λαμβάνονται υπόψη κρίσιμες παράμετροι, όπως η ενεργειακή απόδοση, η σεισμική επάρκεια, η νομιμότητα των εγκαταστάσεων και η καθολική προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.

Η πυροπροστασία δεν αντιμετωπίζεται ως μία τυπική διοικητική υποχρέωση, αλλά ως ουσιαστικό μέρος της ποιότητας του δημόσιου πανεπιστημίου και της καθημερινής ασφάλειας ολόκληρης της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η πρώτη φοιτητική εστία στην ιστορία του Ιδρύματος

Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη η επένδυση ύψους 13,6 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία της πρώτης φοιτητικής εστίας στην ιστορία του Παντείου Πανεπιστημίου, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης την άνοιξη του 2027.

Το έργο αφορά την πλήρη ανακαίνιση κτιρίου επιφάνειας άνω των 5.000 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει τη δημιουργία 196 κλινών σε 96 δωμάτια, εκ των οποίων τα 12 θα είναι ειδικά διαμορφωμένα για τη φιλοξενία φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία.

Η νέα εστία θα διαθέτει κοινόχρηστες κουζίνες, χώρους συνάθροισης και ψυχαγωγίας, ενώ στο πλαίσιο της ίδιας παρέμβασης ανακαινίζεται πλήρως και το φοιτητικό εστιατόριο, το οποίο εξυπηρετεί περίπου 2.500 δικαιούχους δωρεάν σίτισης.

Παράλληλα, προβλέπεται διαγωνισμός ύψους 1,2 εκατ. ευρώ για τον πλήρη εξοπλισμό και την επίπλωση των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων, ώστε η νέα φοιτητική εστία να παραδοθεί πλήρως λειτουργική. Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου για την ουσιαστική διεύρυνση της φοιτητικής στέγασης στη χώρα, με στόχο έως το 2030 να διπλασιαστεί ο αριθμός των φοιτητών/τριών που θα μπορούν να επωφελούνται από τις διαθέσιμες δυνατότητες στέγασης.

2,73 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για έρευνα, σύγχρονο εξοπλισμό και καινοτομία

Η στήριξη του Παντείου δεν περιορίζεται στις κτιριακές υποδομές και στη φοιτητική μέριμνα.

Μέσω του έργου «Στρατηγική Αριστείας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών», το Ίδρυμα χρηματοδοτείται με συνολικό προϋπολογισμό 2,728 εκατ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενώ η δαπάνη για τον ΦΠΑ καλύπτεται μέσω εθνικών πόρων.

Η χρηματοδότηση κατευθύνεται, μεταξύ άλλων, στην προμήθεια σύγχρονου ερευνητικού, εργαστηριακού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού, στην πρόσβαση σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων, καθώς και στην ανάπτυξη Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Με τον τρόπο αυτό, ενισχύονται οι ερευνητικές δυνατότητες του Πανεπιστημίου, εκσυγχρονίζονται τα εργαλεία που βρίσκονται στη διάθεση φοιτητών και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και δημιουργούνται νέες προϋποθέσεις για την παραγωγή γνώσης, την καινοτομία και τη σύνδεση της έρευνας με την κοινωνία.

Το Πάντειο ανοίγεται στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη

Ξεχωριστή χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού ύψους 4.021.193,70 ευρώ, αφορά το διπλό μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Παγκόσμια Κίνα – Global China», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Columbia University και το Weatherhead East Asian Institute.

Από τον συνολικό προϋπολογισμό, 3.791.467,50 ευρώ αποτελούν συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και 229.726,20 ευρώ καλύπτουν τον ΦΠΑ από εθνικούς πόρους. Για την υλοποίηση του προγράμματος έχει ήδη καταβληθεί προκαταβολή ύψους 2.814.835,59 ευρώ.

Η συγκεκριμένη σύμπραξη ενισχύει την ευρύτερη διεθνή δραστηριότητα του Παντείου Πανεπιστημίου, η οποία αναπτύσσεται μέσα από το Erasmus+, την κινητικότητα φοιτητών/τριών και ακαδημαϊκού προσωπικού, καθώς και προγράμματα σπουδών με διεθνή προσανατολισμό.

Από τον Απρίλιο σε εφαρμογή ο νέος σχεδιασμός για τις συντηρήσεις των ΑΕΙ

Οι παρεμβάσεις για το Πάντειο Πανεπιστήμιο εξελίσσονται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδίου του Υπουργείου Παιδείας για το σύνολο της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.

Για το 2026, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην κατανομή τακτικής επιχορήγησης συνολικού ύψους 133,15 εκατ. ευρώ προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους. Από το ποσό αυτό, το Πάντειο Πανεπιστήμιο χρηματοδοτείται με 2,16 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1, 94 εκατ. ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί ως πρώτη καταβολή.

Παράλληλα, συνεχίζεται η χρηματοδότηση των πανεπιστημιακών υποδομών μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Για τη νέα προγραμματική περίοδο 2026–2030 έχει προβλεφθεί χρηματοδοτικό πλαίσιο συνολικού ύψους 115,85 εκατ. ευρώ για έργα συντήρησης, επισκευών μικρής κλίμακας και λειτουργικής αναβάθμισης των πανεπιστημιακών υποδομών. Μόνο για το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται σε αυτήν την περίπτωση στις 900.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα αυτό είναι διακριτό από τη νέα αυτοτελή χρηματοδότηση των 260.000 ευρώ για την πυροπροστασία του Παντείου, αλλά υπηρετεί την ίδια κεντρική πολιτική επιλογή: τη μετάβαση από τις αποσπασματικές παρεμβάσεις σε ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο χρηματοδότησης, πρόληψης και συστηματικής φροντίδας των δημόσιων πανεπιστημίων.

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, αυτή η πολιτική αποκτά συγκεκριμένο και μετρήσιμο αποτύπωμα: νέα φοιτητική στέγη, διεύρυνση της δυνατότητας σίτισης για περισσότερους/ες φοιτητές/τριες, ενισχυμένη πυροπροστασία, σύγχρονος ερευνητικός και εκπαιδευτικός εξοπλισμός, επένδυση στην καινοτομία και νέες διεθνείς ακαδημαϊκές συνεργασίες.

Η αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου δεν εξαντλείται στην κατασκευή ενός κτιρίου ούτε περιορίζεται σε μία μεμονωμένη χρηματοδότηση. Απαιτεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που συνδέει την ασφάλεια με τη φοιτητική μέριμνα, τις σύγχρονες υποδομές με την έρευνα και την ακαδημαϊκή ποιότητα με τη διεθνή εξωστρέφεια.

Με συγκεκριμένους πόρους, σαφείς προτεραιότητες και έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Υπουργείο Παιδείας επενδύει σε ένα Πάντειο Πανεπιστήμιο ασφαλές, σύγχρονο, προσβάσιμο, εξωστρεφές και πραγματικά προσανατολισμένο στις ανάγκες των φοιτητών και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Οι βασικές χρηματοδοτήσεις του Παντείου που ενεργοποιούνται το 2026

Παράλληλα με τις νέες επενδύσεις στις υποδομές, την έρευνα και τη διεθνοποίηση, το Υπουργείο Παιδείας στηρίζει την καθημερινή λειτουργία και τη φοιτητική μέριμνα του Παντείου Πανεπιστημίου με συγκεκριμένους πόρους: