Ferrari: Άνοδος 9% για τα καθαρά κέρδη β' τριμήνου στα 463 εκατ. ευρώ - Αναβάθμιση guidance

Παράλληλα, κατέγραψε έσοδα 1,94 δισ. ευρώ πάνω από την εκτίμηση για 1,88 δισ. ευρώ, λειτουργικά κέρδη 605 εκατ. ευρώ με περιθώριο κέρδους 31,2%.

Αναβαθμίζει το guidance της για το 2026 η Ferrari, αφού ξεπέρασε τις προσδοκίες της Wall Street για το δεύτερο τρίμηνο, εν μέσω υγιούς ζήτησης για τα προϊόντα της, με τη μετοχή να σημειώνει προσυνεδριακά άλμα 2%.

Η διάσημη ιταλική μάρκα σπορ αυτοκινήτων ανακοίνωσε 2,62 ευρώ κέρδη ανά μετοχή έναντι 2,50 ευρώ που αναμένονταν από τους αναλυτές ή 463 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, κατέγραψε έσοδα 1,94 δισ. ευρώ πάνω από την εκτίμηση για 1,88 δισ. ευρώ, λειτουργικά κέρδη 605 εκατ. ευρώ με περιθώριο κέρδους 31,2%.

Το νέο outlook της αυτοκινητοβιομηχανίας για το 2026 περιλαμβάνει έσοδα περίπου 7,6 δισ. ευρώ, αυξημένα από 7,5 δισ. ευρώ, προσαρμοσμένα κέρδη τουλάχιστον 2,97 δισ. ευρώ ή 9,68 ευρώ προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή, αυξημένα από 2,93 δισ. ευρώ ή 9,45 ευρώ προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή, καθώς και μικρές αυξήσεις στις ελεύθερες ταμειακές ροές της και στα προσαρμοσμένα κέρδη και λειτουργικά κέρδη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ferrari, Μπενεντέτο Βίνια, απέδωσε τα αποτελέσματα και την ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων της εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο στην ανθεκτική ζήτηση για τα οχήματά της, με το βιβλίο παραγγελιών της να είναι πλήρες έως το 2027.

Ο αναλυτής της RBC Capital Markets, Τομ Ναραγιάν, σημείωσε ότι ο χρόνος της επί τα βελτίω αναθεώρησης των προβλέψεων είναι σημαντικός για τους επενδυτές: «Η Ferrari σπάνια ανεβάζει τον πήχη στο δεύτερο τρίμηνο, προτιμώντας αντ' αυτού να το κάνει στο τρίτο τρίμηνο, και ως εκ τούτου το θεωρούμε ως έναν θετικό δείκτη για το υπόλοιπο του έτους και αναμένουμε η μετοχή της να κινηθεί υψηλότερα».