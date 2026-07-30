Ισπανία - πυρκαγιές: Αίρεται η κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Περί τους χίλιους κάτοικοι δεν έχουν επιστρέψει ακόμη στα σπίτια τους, ενώ δεκάδες χιλιάδες άλλοι ξεκίνησαν να επιστρέφουν από το βράδυ της Τρίτης λόγω της βελτίωσης των συνθηκών.

Η πυρκαγιά στην Κοινότητα της Μαδρίτης «πλέον σχεδόν δεν έχει φλόγες» και οι ισπανικές αρχές ήραν την εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε μία ένδειξη βελτίωσης της κατάστασης που έλαβε πρωτοφανείς διαστάσεις, αν και άλλες εστίες φωτιάς συνεχίζουν σε εμφανίζονται σε άλλες περιοχές της Ισπανίας.

Δυτικότερα, στα σύνορα με την Πορτογαλία, άλλη πυρκαγιά προκαλεί ανησυχία τις τελευταίες ώρες, και ένδεκα οικισμοί εκκενώθηκαν έπειτα από μία «νύκτα κόλασης», σύμφωνα με δήμαρχο της περιοχής.

Σε απόσταση πενήντα χιλιομέτρων από την Μαδρίτη, οι μετεωρολογικές συνθήκες την νύκτα επέτρεψαν την σταθεροποίηση της περιμέτρου της μεγαλύτερης πυρκαγιάς στην ιστορία της Ισπανίας. Η ζώνη έχει σταθεροποιηθεί, υπάρχουν σημεία που καπνίζουν, αλλά σχεδόν καθόλου φλόγες, σύμφωνα με τις αρχές της περιφέρειας της Μαδρίτης.

Περί τους χίλιους κάτοικοι δεν έχουν επιστρέψει ακόμη στα σπίτια τους, ενώ δεκάδες χιλιάδες άλλοι ξεκίνησαν να επιστρέφουν από το βράδυ της Τρίτης λόγω της βελτίωσης των συνθηκών.

Ωστόσο, η νομαρχία της περιοχής της Μαδρίτης προειδοποιεί ότι υπάρχει «πολύ υψηλός, έως ακραίος, κίνδυνος» εκδήλωσης νέα πυρκαγιάς λόγω των συνθηκών που δημιουργεί το κύμα καύσωνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ