Πυρκαγιές: Νέο μέτωπο στο Ρέθυμνο, διαδοχικά μηνύματα 112 για εκκενώσεις περιοχών

Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν πλέον 72 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 6ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, ακόμη μία ομάδα της 3ης ΕΜΑΚ και 13 πυροσβεστικά οχήματα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν από περιοχές που απειλούνται.

Σύμφωνα με τη συνέχεια της άτυπης ενημέρωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την πυρκαγιά σήμερα, 30 Ιουλίου 2026, περίπου στις 13:15 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν πλέον 72 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 6ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, ακόμη μία ομάδα της 3ης ΕΜΑΚ και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί τρία ελικόπτερα, τα οποία, λόγω των ισχυρών ανέμων, αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στη λήψη νερού.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Ρεθύμνου, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι προληπτικές απομακρύνσεις μέσω του 112. Στις 14:42 εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Αμμούδι προς τον Δρυμίσκο, ενώ την ίδια ώρα εστάλη νέο μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στο Δαμνώνι προς τον Πλακιά. Είχε προηγηθεί, στις 14:35, μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στα Λευκόγια προς τον Ασώματο.

Νωρίτερα είχαν εκδοθεί ακόμη τρία μηνύματα του 112: στις 13:59 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης και Γιαννιού προς τα Λευκόγια, στις 13:48 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης προς τα Λευκόγια και στις 13:25 ενημερωτικό μήνυμα προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, με τις ριπές να φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σε πλήρη οριοθέτηση η φωτιά στην περιοχή της Αγ. Τριάδας του Δήμου Σητείας

Σε πλήρη οριοθέτηση και έλεγχο βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες απόγευμα Τετάρτης στην περιοχή της Αγίας Τριάδας του Δήμου Σητείας και η οποία αυτή την ώρα δεν έχει ενεργό μέτωπο παρά μόνο καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες ελεγχόμενες εστίες φωτιάς.

Στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι με αποτέλεσμα οι πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Στο παλιό δημαρχείο της περιοχής Μακρύς Γιαλός μπορούν να φιλοξενούνται όσοι χρειάζονται προσωρινή στέγαση σύμφωνα με τη δημοτική αρχή η οποία άνοιξε τους χώρους του συγκεκριμένου κτηρίου.

Πυροσβέστες, υδροφόρες και πολίτες, που έχουν ενισχύσει καθ' όλη τη διάρκεια της φωτιάς το έργο της κατάσβεσης, παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή, από Αγία Τριάδα μέχρι και μετά τον Αθερινόλακο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ