Στη Blackstone περνά η Skroutz - Πράσινο φως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

H εν λόγω συγκέντρωση επιχειρήσεων ετερογενών δραστηριοτήτων δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές.

Στις 30/7/2026, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την υπ’ αριθ. 918/2026 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «Blackstone Inc.» επί της εταιρείας και «Σκρουτζ Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Διαδικτύου», κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 (β) του Ν. 3959/2011.

Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση επιχειρήσεων ετερογενών δραστηριοτήτων δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Το πλήρες κείμενο της Απόφασης θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον ιστότοπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Όπως ανέφερε το insider.gr τον Μάιο, η συμφωνία αποτιμά τη Skroutz στα 635 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του χρέους, ενώ οι ιδρυτές της Skroutz θα πουλήσουν μέρος της συμμετοχής τους, αλλά θα διατηρήσουν ποσοστό στην εταιρεία.

Η Skroutz αποτελεί τη δημοφιλέστερη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, προσφέροντας περισσότερα από 26 εκατ. προϊόντα από περίπου 9.000 συνεργάτες σε 2,5 εκατ. ενεργούς χρήστες. Ιδρύθηκε το 2005, και πλέον αποτελεί το μεγαλύτερο marketplace στην Ελλάδα με ιδιόκτητο δίκτυο μεταφορών (εταιρεία courier) και αποθηκών προσφέροντας έτσι ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποθήκευσης και διεκπεραίωσης παραγγελιών, αδειοδοτημένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (fintech) καθώς και μια διαρκώς αναπτυσσόμενη δραστηριότητα στον τομέα της ψηφιακής διαφήμισης εντός της πλατφόρμας για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (retail media).