Αντίθετες πορείες για τις μετοχές των Microsoft και Meta μετά τα μεγέθη τριμήνου

Ο τίτλος της Microsoft υποχώρησε 0,71% πριν το άνοιγμα της Wall Street σήμερα σκαρφαλώνει 10% ενώ η Meta διολίσθησε 1,31% και διευρύνει την πτώση της με απώλειες 9,5%.

Χωριστούς δρόμους τραβούν προσυνεδριακά οι μετοχές της Microsoft και της Meta στις προσυνεδριακές συναλλαγές την Πέμπτη καθώς οι επενδυτές έδωσαν διαφορετικές ετυμηγορίες για τα κέρδη των δύο τεχνολογικών γιγάντων.

Ο τίτλος της Microsoft υποχώρησε 0,71% πριν το άνοιγμα της Wall Street σήμερα σκαρφαλώνει 10% ενώ η Meta διολίσθησε 1,31% και διευρύνει την πτώση της με απώλειες 9,5%.

Την Τετάρτη, η Microsoft ανακοίνωσε έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών και αύξηση 43% στην βασική της επιχείρηση cloud Azure, η οποία ήταν επίσης πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς.

Η εταιρεία δήλωσε ότι πλέον διαθέτει πάνω από 30 εκατ. κρατήσεις για το Microsoft 365 Copilot, τον βοηθό εργασίας τεχνητής νοημοσύνης, από περισσότερα από 20 εκατ. τον Απρίλιο, σε περαιτέρω ενδείξεις ότι μέρη των επενδύσεών της στην τεχνητή νοημοσύνη αποδίδουν.

«Η ισχυρή απόδοση εσόδων της Microsoft, σε συνδυασμό με την επιτάχυνση της υιοθέτησης του Copilot, σηματοδοτεί ότι η κατασκευή κέντρων δεδομένων ύψους 190 δισ. δολαρίων αρχίζει να αποδίδει», επεσήμανε η Τρέισι Γου, αναλύτρια της Forrester.

Επανέλαβε το guidance της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του 2026 και σηματοδότησε μια πιθανή επέκταση των CapEx στο οικονομικό έτος 2027, σε μια εποχή που η αγορά είναι νευρική σχετικά με το κόστος της Τεχνητής Νοημοσύνης αν και η μετοχή της φέτος κατρακυλά περίπου 24%.

Για την Meta, η ιστορία είναι διαφορετική: Η μητρική των Instagram και Facebook δεν έπιασε τις προσδοκίες των επενδυτών για τα κέρδη και στο outlook της για τα έσοδα για το τρέχον τρίμηνο.

Αναμένει κύκλο εργασιών στο τρίμηνο μεταξύ 61 δισ. δολαρίων και 64 δισ. δολαρίων, ή 62,5 δισ. δολάρια στο μέσο του εύρους. Οι αναλυτές ανέμεναν 63,15 δισ. δολ. σύμφωνα με την LSEG.

Ταυτόχρονα, οι ελεύθερες ταμειακές ροές της Meta μειώθηκε κατά 91% σε ετήσια βάση στα 784 εκατ. δολάρια, καθώς συνεχίζει να δαπανά σε επενδύσεις σε Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ η μετοχή της μετρά πτώση 16% από την αρχή του 2026.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ανέφερε ότι «λαμβάνουμε πολλές προσφορές για υπολογιστική τεχνολογία σε σημαντική τιμή» σε σχέση με το ποσό που πλήρωσε. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι θα πρέπει να διατηρήσει τους υπολογιστικούς πόρους για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

«Αυτή τη στιγμή, το αφήγημα του CEO της Μeta είναι λίγο ελαφρύ στις λεπτομέρειες και βασίζεται σε ό,τι θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον», επεσήμανε ο Μπεν Μπάρινγκερ, επικεφαλής της τεχνολογικής έρευνας στην Quilter Cheviot.

«Η Meta εξακολουθεί να έχει κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσει στον κόσμο της AI, αλλά ψάχνει να βρει τον δρόμο της και γι' αυτό βλέπουμε τόσο το κόστος όσο και τα έσοδα να φαίνονται λίγο ασταθή» πρόσθεσε.