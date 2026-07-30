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e-ΕΦΚΑ: Αναδρομικά 10,9 εκατ. ευρώ σε 6.264 συνταξιούχους

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e-ΕΦΚΑ: Αναδρομικά 10,9 εκατ. ευρώ σε 6.264 συνταξιούχους
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Αναδρομικά ποσά συνολικού ύψους 10.889.138,48 ευρώ θα καταβάλει την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 ο e-ΕΦΚΑ σε 6.264 συνταξιούχους.

Αναδρομικά ποσά συνολικού ύψους 10.889.138,48 ευρώ θα καταβάλει την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 ο e-ΕΦΚΑ σε 6.264 συνταξιούχους.

Μεταξύ των δικαιούχων περιλαμβάνονται 1.236 συνταξιούχοι αναπηρίας.

Η πληρωμή προκύπτει από τον επανυπολογισμό συντάξεων για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2019, λόγω μεταβολών που επήλθαν στις συνταξιοδοτικές παροχές.

Τα αναδρομικά αφορούν συνταξιούχους του πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ, του πρώην ΙΚΑ, καθώς και φορέων που έχουν ενταχθεί στο πρώην ΙΚΑ.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, συνεχίζονται οι ενέργειες για την ορθή και έγκαιρη καταβολή των συντάξεων και των αναδρομικών ποσών στους δικαιούχους

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tags:
ΕΦΚΑ
Συνταξιούχοι
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