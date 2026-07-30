Έρευνα αμφισβητεί το περιβαλλοντικό πλεονέκτημα των βιολογικών αυγών

Οι επιστήμονες καταλήγουν ότι, καθώς η παγκόσμια κατανάλωση αυγών αυξάνεται, η αξιολόγηση των διαφορετικών συστημάτων εκτροφής θα πρέπει να γίνεται με μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Τα βιολογικά αυγά ελευθέρας βοσκής ενδέχεται να επιβαρύνουν περισσότερο το περιβάλλον σε σύγκριση με τα αυγά που προέρχονται από συμβατικά συστήματα εκτροφής σε κλωβούς, σύμφωνα με νέα βρετανική επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Royal Society Open Science.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η παραγωγή βιολογικών αυγών ελευθέρας βοσκής προκαλεί σχεδόν διπλάσιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά κιλό αυγών σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα. Η βασική αιτία είναι η χαμηλότερη παραγωγικότητα των ορνίθων, καθώς απαιτούνται περισσότερα πτηνά για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας αυγών, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τις ανάγκες σε ζωοτροφές. Η παραγωγή ζωοτροφών αποτελεί, σύμφωνα με τη μελέτη, τον σημαντικότερο παράγοντα του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η έρευνα καταγράφει επίσης ότι τα βιολογικά συστήματα υστερούν έναντι των συμβατικών και σε άλλους περιβαλλοντικούς δείκτες, όπως το δυναμικό ευτροφισμού, η οξίνιση του περιβάλλοντος και η χρήση γης. Παράλληλα, τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας στις ωοτόκες όρνιθες παρατηρήθηκαν στις βιολογικές εκτροφές ελευθέρας βοσκής.

Ωστόσο, η επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, δρ Harriet Bartlett, επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα δεν αποτυπώνουν το σύνολο των επιπτώσεων κάθε συστήματος εκτροφής. Όπως αναφέρει, η βιολογική παραγωγή ενδέχεται να παρουσιάζει πλεονεκτήματα, όπως η μικρότερη χρήση τοξικών φυτοφαρμάκων και οι δυνητικά θετικότερες επιδράσεις στη βιοποικιλότητα εντός των αγροκτημάτων.

Οι επιστήμονες καταλήγουν ότι, καθώς η παγκόσμια κατανάλωση αυγών αυξάνεται, η αξιολόγηση των διαφορετικών συστημάτων εκτροφής θα πρέπει να γίνεται με μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την ευζωία των ζώων αλλά και τις επιπτώσεις στο κλίμα, τη χρήση φυσικών πόρων και τους υπόλοιπους περιβαλλοντικούς δείκτες.