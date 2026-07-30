Λ. Οίκος: Ακόμα πέντε παιδιά ουκρανικής και ρωσικής καταγωγής επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους

Πέντε ακόμα παιδιά ουκρανικής και ρωσικής καταγωγής επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Πέντε ακόμα παιδιά ουκρανικής και ρωσικής καταγωγής επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος στο πλαίσιο των προσπαθειών της Μελάνια Τραμπ για την επανένωσή τους.

«Ο εκπρόσωπός μου και εγώ συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με τις κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας για την ασφαλή επιστροφή παιδιών στις οικογένειες και τις κοινότητές τους», δήλωσε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ σε ανακοίνωση, αναφερόμενη στην πέμπτη ομάδα παιδιών που επανενώθηκαν καθώς ο πόλεμος διανύει τον πέμπτο χρόνο του.

Ο Λευκός Οίκος έχει ανακοινώσει την επανένωση περίπου 30 παιδιών από την Ουκρανία με τις οικογένειές τους από τότε που η Μελάνια Τραμπ ξεκίνησε την πρωτοβουλία αυτή τον Οκτώβριο του 2025.

Χιλιάδες άμαχοι, ανάμεσά τους παιδιά, έχουν σκοτωθεί από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, με την τελευταία χρονιά να είναι η πλέον πολύνεκρη από την έναρξη της σύγκρουσης, σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών.

Η ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια της συνάντησης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο αυτή την εβδομάδα, την οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε θετική.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεσμεύθηκε τον Μάρτιο να βοηθήσει να χρηματοδοτηθούν οι προσπάθειες επανένωσης. Έρευνα των Ηνωμένων Εθνών εκείνο τον μήνα έκρινε ότι η αρπαγή από τη Ρωσία παιδιών ουκρανικής καταγωγής μετά την εισβολή της Μόσχας το 2022 ισοδυναμεί με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και πέντε άλλους Ρώσους για παράνομη μεταφορά παιδιών. Η Μόσχα αρνείται ότι μεταφέρει παιδιά ενάντια στη θέλησή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ