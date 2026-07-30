Eurostat: Στο 8% η ανεργία στην Ελλάδα τον Ιούνιο - «Τσίμπησε» το ποσοστό στους νέους

Η ανεργία στους νέους (κάτω των 25 ετών) σκαρφάλωσε στο 19,5% τον Ιούνιο, από 15,9% τον Μάιο, αύξηση σχεδόν 3,6 ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε έναν μήνα.

Την ΕΛΣΤΑΤ ήρθε να επιβεβαιώσει η Εurostat, υπολογίζοντας την ανεργία στην Ελλάδα στο 8% τον Ιούνιο του 2026.

Ειδικότερα, τον Ιούνιο του 2025 η ανεργία στη χώρα μας ήταν 9,2% (440.000 άτομα), τον Μάρτιο του 2026 10,3% (497.000 άτομα), τον Απρίλιο του 2026 9% (429.000 άτομα), τον Μάιο του 2026 7,8% (369.000 άτομα) και τον Ιούνιο του 2026 8% (382.000 άτομα).

Ωστόσο, η ανεργία στους νέους (κάτω των 25 ετών) σκαρφάλωσε στο 19,5% τον Ιούνιο, από 15,9% τον Μάιο, αύξηση σχεδόν 3,6 ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε έναν μήνα.

Σταθερό στο 6,3% ήταν το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο, σε σχέση με τον Μάιο του 2026 αλλά και με τον Ιούνιο του περασμένου έτους.

Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών παρέμεινε σταθερό στο 6,4% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026, ενώ το ποσοστό ανεργίας των ανδρών ανήλθε σε 6,2%, αυξημένο από 6,1% τον Μάιο.

Στην ΕΕ των 27, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 6,0% τον Ιούνιο, παραμένοντας επίσης αμετάβλητο σε σύγκριση τόσο με τον Μάιο του 2026 όσο και με τον Ιούνιο του 2025.

Η Eurostat εκτιμά ότι 13,317 εκατ. άτομα στην ΕΕ, εκ των οποίων 11,130 εκατ. στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Ιούνιο του 2026.

Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών στην ΕΕ ανήλθε στο 6,1% τον Ιούνιο, μειωμένο από το 6,2% του Μαΐου, ενώ το ποσοστό ανεργίας των ανδρών ανήλθε σε 5,9%, σημειώνοντας αύξηση από το 5,8% του προηγούμενου μήνα.