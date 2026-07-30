Πυρκαγιές: Εκκενώσεις χωριών σε Άνδρο και Πάρο, θυελλώδεις άνεμοι στην περιοχή

Νέο μήνυμα μέσω του 112 εξέδωσε στις 3:11 το απόγευμα της Πέμπτης η Πολιτική Προστασία, λόγω της πυρκαγιάς που εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πάρο.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη της Άνδρου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 12 πυροσβέστες και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του δήμου 'Ανδρου. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στην περιοχή, που σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4), πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ.

Επιπλέον στις 14:31 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Παλαιόπολης με κατεύθυνση προς Μπατσί. Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

Νέο μήνυμα του 112 στην Πάρο για εκκένωση του Καμαρίου

Νέο μήνυμα μέσω του 112 εξέδωσε στις 3:11 το απόγευμα της Πέμπτης η Πολιτική Προστασία, λόγω της πυρκαγιάς που εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πάρο.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές καλούν όσους βρίσκονται στην περιοχή Καμάρι της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου να απομακρυνθούν προς την Αλυκή, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η νέα ειδοποίηση εκδόθηκε καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό των αναζωπυρώσεων. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης εθελοντές, ο Δήμος Πάρου με υδροφόρες και μηχάνημα έργου, ενώ στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος για τη διευκόλυνση των εκκενώσεων και την προστασία των πολιτών.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να συμμορφώνονται άμεσα με τις οδηγίες του 112 και να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση στις περιοχές όπου εξελίσσεται η πυρκαγιά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ