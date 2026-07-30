Yum Brands: Κέρδισαν τις εκτιμήσεις τα κέρδη τριμήνου - «Οι πωλήσεις βελτιώνονται» μετά την λοίμωξη στα Taco Bell

Η Yum Brands ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η επιδημία εντερικής λοίμωξης που προκλήθηκε στα εστιατόρια Taco Bell έπληξε τις πωλήσεις της αλυσίδας στο τρέχον τρίμηνο, ωστόσο αυτές καταγράφουν ήδη σημάδια βελτίωσης.

Η Yum Brands ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η επιδημία εντερικής λοίμωξης που προκλήθηκε στα εστιατόρια Taco Bell έπληξε τις πωλήσεις της αλυσίδας στο τρέχον τρίμηνο, ωστόσο αυτές καταγράφουν ήδη σημάδια βελτίωσης.

«To brand έχει καταγράψει μια σημαντική βραχυπρόθεσμη επίδραση στις πωλήσεις», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Κρις Τέρνερ στην τηλεδιάσκεψη για τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου, προσθέτοντας ότι η εταιρεία αναμένει ότι η ύφεση θα αποτελέσει προσωρινό πρόβλημα για την Taco Bell.

Κατά το τρίτο τρίμηνο μέχρι τις 27 Ιουλίου, οι πωλήσεις της Taco Bell στις ΗΠΑ σε ίδια καταστήματα έχουν μειωθεί κατά 2%.

Από τότε που η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) συνέδεσε για πρώτη φορά την παρασιτική επιδημία με το μαρούλι iceberg που σερβίρεται από την Taco Bell στα μέσα Ιουλίου, η ημερήσια επισκεψιμότητα στις τοποθεσίες της αλυσίδας έχει μειωθεί κατά διψήφια ποσοστά, σύμφωνα με στοιχεία του Placer.ai.

Οι τάσεις των πωλήσεων «βελτιώνονται σταθερά» τις τελευταίες 10 ημέρες, σύμφωνα με τον Τέρνερ, και το κλίμα για την επωνυμία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει επιστρέψει στα επίπεδα πριν από την κρίση.

Η μετοχή της Yum ενισχύεται άνω του 3,5% προσυνεδριακά στην Wall Street, μετά τα αισιόδοξα σχόλια για τις τάσεις των πωλήσεων. Την περασμένη Πέμπτη, είχε υποχωρήσει περίπου 5% από τότε που ο FDA συνέδεσε την εταιρεία με το ξέσπασμα.

Όσο αφορά τα αποτελέσματα που ανέφερε η Yum αφορούν το δεύτερο τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, πριν συνδεθεί με την επιδημία έδειξαν προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 1,62 δολάρια έναντι 1,58 δολαρίων που αναμενόταν βάσει έρευνας αναλυτών της LSEG.

Τα έσοδα ήταν 2,17 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αναμενόταν.

Η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη δεύτερου τριμήνου ύψους 853 εκατ. δολαρίων, ή 3,08 δολαρίων ανά μετοχή, αυξημένα από 374 εκατ. δολάρια, ή 1,33 δολάρια ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 12% στα 2,17 δισ. δολάρια, χάρη στα ανοίγματα νέων εστιατορίων.

Οι παγκόσμιες πωλήσεις καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 3% στο τρίμηνο, περίπου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της StreetAccount για αύξηση 2,9%.

Οι πωλήσεις καταστημάτων της Taco Bell αυξήθηκαν κατά 7% στο τρίμηνο. Η αλυσίδα κατέχει εδώ και καιρό κορυφαία θέση στο χαρτοφυλάκιο της Yum.