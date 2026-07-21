Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης: Θα διαθέσει 17,1 + 5,8 δισ. ευρώ έως το 2030 από κρατικά κονδύλια

Παρουσία Μητσοτάκη και Πιερρακάκη η παρουσίαση του προγράμματος που εκφράζει τη δυνατότητα της χώρας να χρηματοδοτεί η ίδια την ανάπτυξη της.

(upd) Τη σημασία που έχει το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030 που ξεκίνησε την πορεία του φέτος, ανέλυσε ο ΥΠΕΘΟΟ και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης στο Ωδείο Αθηνών παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση.

Το νέο πρόγραμμα κινητοποιεί συνολικά περίπου 23 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 5,8 δισ. ευρώ προορίζονται για την ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, ενώ οι υπόλοιποι πόροι θα χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον ΥΠΕΘΟΟ, το νέο ΕΠΑ εκφράζει τη δυνατότητα της χώρας να σχεδιάζει το μέλλον της με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να χρηματοδοτεί η ίδια την ανάπτυξη της. Πλέον η χώρα μπορεί να διαθέτει περισσότερους εθνικους πόρους σε επενδύσεις.

Οι εθνικοί πόροι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από 1,8 δισ. ευρώ το 2019 αυξάνονται στα 3,3 δισ. ευρώ το 2026 και προβλέπεται να φθάσουν τα 4,2 δισ. ευρώ έως το 2030. «Μέσα σε 11 χρόνια υπερδιπλασιάζουμε τους εθνικούς πόρους που διαθέτουμε για την ανάπτυξη», είπε ο Κ. Πιερρακάκης.

Ο υπουργός σημείωσε πως η Ελλάδα διαθέτει διαφορετικές παραγωγικές δυνατότητες, συγκριτικά πλεονεκτήματα και ανάγκες σε κάθε γωνία της και γι' αυτό «η μεγάλη πρόκληση της επόμενης περιόδου είναι να απελευθερώσουμε ακριβώς αυτή τη δυναμική». Γι’ αυτό και το ΕΠΑ συνδέεται άμεσα με την Εθνική Στρατηγική για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη μέσα από 20 Τομεακά Προγράμματα των Υπουργείων,13 Περιφερειακά Προγράμματα και 4 Ειδικά Προγράμματα.

«Αν έπρεπε να συνοψίσω σε μία φράση τη φιλοσοφία του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, θα έλεγα ότι είναι η μετάβαση από την πρόοδο στην προοπτική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παπαθανάσης: Το νεο ΕΠΑ θα διαθέσει 17,1 + 5,8 δισ. ευρώ

Ο αρμόδιος αναπληρωτής ΥΠΕΘΟΟ Νίκος Παπαθανάσης εξήγησε πως το νεο ΕΠΑ θα διαθέσει 17,1 δισ. ευρώ συν τα 5,8 δισ. ευρώ για την ολοκλήρωση των παλαιών έργων της περιόδου 2021-2025. Συνολικά κινητοποιείται ποσό περίπου διπλάσιο σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο.

Σημείωσε ότι το 2019 οι διαθέσιμοι πόροι για δημόσιες επενδύσεις ήταν 5,6 δισ. ευρώ, το 2025 ανήλθαν σε 14,6 δισ. ευρώ ενώ φέτος φτάνουν το ποσό ρεκόρ των 16,7 δισ. ευρώ. Η σημαντική αυτή πρόοδος οφείλεται στην πολιτική σταθερότητα, τη δημοσιονομική αξιοπιστία, την αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων αλλά και τη διεκδίκηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης.

«Θέλουμε στη διαδρομή μας για το 2030 να δημιουργηθούν πολύ περισσότερες από τις 560.000 νέες θέσεις εργασίας που ήδη δημιουργήθηκαν και να μειώσουμε ακόμα περισσότερο από το 8,1% την ανεργία. Θέλουμε να αυξήσουμε πολύ περισσότερο από το 83% τις επενδύσεις, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αντίστοιχη αύξηση ήταν μόλις 4,3%. Να συνεχίσουμε την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής, που ενισχύθηκε κατά 22%, έναντι 1,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να συνεχίσουμε την αύξηση των εξαγωγών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις, που πλέον κατευθύνονται περισσότερο σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την χώρα. Θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τις ψηφιακές συναλλαγές μέσω του gov.gr, που από 94 εκατομμύρια το 2020 αυξήθηκαν σε 2,7 δισ. το 2025. Θέλουμε την Ελλάδα ακόμα πιο παραγωγική, πιο εξωστρεφή, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική», είπε ο κ. Παπαθανάσης.

Ο κ. Παπαθανάσης εξήγησε ότι το θεσμικό πλαίσιο του ΕΠΑ μεταρρυθμίστηκε, ούτως ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία. Μίλησε για τη θεσμοθέτηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑ η οποία είναι επιφορτισμένη με τον συντονισμό, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος και των αποτελεσμάτων εφαρμογης των προγραμμάτων του ΕΠΑ. Η Επιτροπή θα συνεδριάσει πρώτη φορά σήμερα με στόχο την περαιτέρω εξειδίκευση των μέτρων.

Για το Ταμείο Ανάκαμψης ανέφερε πως το τελευταίο αίτημα πληρωμής που θα υποβληθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου έχει ξεκάθαρο στόχο να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ.

Το ΕΠΑ 2026-2030

To Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 είναι το βασικό εργαλείο με το οποίο αξιοποιούνται οι εθνικοί πόροι του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που είναι η «ομπρέλα», κάτω από την οποία συντονίζονται οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι.

Το συνολικό ύψος του προγράμματος φτάνει στα περίπου 23 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 17,1 δισ. ευρώ, με συμπληρωματικούς πόρους 5,8 δισ. ευρώ για την ολοκλήρωση του ΕΠΑ 2021-2025.

Στρατηγικοί στόχοι και προτεραιότητες του προγράμματος είναι:

-κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη

-ανάπτυξη υποδομών και μεταφορών

-πολιτική προστασία και αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

-καινοτομία, εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα

-ψηφιακός μετασχηματισμός και τεχνητή νοημοσύνη

-πράσινη ανάπτυξη και πράσινος μετασχηματισμός

Όπως ανέλυσε η γενική γραμματέας Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Κατερίνα Οικονόμου, το ΕΠΑ διαρθρώνεται σε 37 συνολικά προγράμματα (20 τομεακά, 13 περιφερειακά και 4 ειδικά). Οι πόροι θα κατευθυνθούν κυρίως σε Περιφέρειες και Δήμους, εστιάζοντας στις υποδομές, την πολιτική προστασία, την κλιματική αλλαγή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, στάθηκε στη σημασία της ταχύτητας, της εδαφικής δικαιοσύνης και της καταπολέμησης της «ακυρομανίας» στα έργα, διαβεβαιώνοντας ότι οι 13 Περιφέρειες αποτελούν σταθερούς συμμάχους στην εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια.