Μητσοτάκης: Από την ΔΕΘ και με ορίζοντα τις εκλογές του 2027 το προεκλογικό μας πρόγραμμα

Οι επενδύσεις θα είναι στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής έως το 2030, είναι το μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026 - 2030.

Από τη ΔΕΘ και με ορίζοντα τις εκλογές του 2027 θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026 - 2030.

Το μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός είναι πως οι επενδύσεις θα είναι στο επίκεντρο χάραξης πολιτικής έως το 2030, ενώ οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκων πόρων, θα βρεθούν στην κορωνίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.

Αναφέρθηκε στο ύψος των πόρων των 23 δισ. ευρώ του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, σημειώνοντας πως δεν θα μπορούσαν να διατεθούν για ανάπτυξη και επενδύσεις εάν δεν είχε γίνει μια επιτυχημένη οικονομική διαχείριση, επίτευξη δημοσιονομικών στόχων και μείωση χρέους με ταυτόχρονη διάθεση πόρων για κοινωνική πολιτική και επενδύσεις. «Έχουμε στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική έως το 2030», είπε.

Πρόσθεσε πως «είναι συνειδητή πολιτική επιλογή» να διατεθούν τόσα δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ και όχι σε άλλα πεδία όπως κοινωνικές παροχές και επιδόματα, λόγω της ανάγκης στήριξης των επενδύσεων, δημοσίων και ιδιωτικών, καθώς εκεί κρίνεται το «παιχνίδι» της πραγματικής σύγκλισης με την Ευρώπη την επόμενη 5ετία.

Χαρακτήρισε εξάλλου επιβεβλημένο τον συντονισμό περιφέρειας-κυβέρνησης, με στόχο να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της χώρας.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, έχει επίσης ξεκινήσει ήδη σκληρή διαπραγμάτευση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Ο Κ. Μητσοτάκης έδωσε θερμά συγχαρητήρια στο υπουργείο Οικονομικών και στο επιτελείο του Ν. Παπαθανάση, λέγοντας όμως ότι τη δύσκολη δουλειά ξεκινάει τώρα και πως «το 2030 η Ελλάδα μπορεί και θα είναι μια πολύ πολύ καλύτερη χώρα».