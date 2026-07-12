Αίγυπτος: Υπερδιπλασιάστηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών

Έφτασε τα 5,1 δισ. δολάρια κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου–Μαρτίου, έναντι 2,3 δισ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών της Αιγύπτου υπερδιπλασιάστηκε, φθάνοντας τα 5,1 δισ. δολάρια κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου–Μαρτίου, έναντι 2,3 δισ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Κυριακή η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου.

Οι καθαρές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) υποχώρησαν οριακά στα 3,7 δισ. δολάρια, από 3,8 δισ. δολάρια την ίδια περίοδο του 2025.

Η Κεντρική Τράπεζα απέδωσε τη διεύρυνση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών κατά την περίοδο Ιουλίου–Μαρτίου κυρίως στην αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου αγαθών, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την άνοδο των εμβασμάτων, των τουριστικών εσόδων και των εσόδων από τη Διώρυγα του Σουέζ.

Τα εμβάσματα των Αιγυπτίων που εργάζονται στο εξωτερικό αυξήθηκαν στα 12,8 δισ. δολάρια, από 9,3 δισ. δολάρια το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα έσοδα από τον τουρισμό διαμορφώθηκαν στα 4,2 δισ. δολάρια, έναντι 3,8 δισ. δολαρίων την ίδια περίοδο πέρυσι.

Τα έσοδα από τη Διώρυγα του Σουέζ αυξήθηκαν σε 1 δισ. δολάρια, από 800 εκατ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι εισαγωγές πετρελαίου αυξήθηκαν στα 5,7 δισ. δολάρια, από 4,8 δισ. δολάρια το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ οι εξαγωγές πετρελαίου σημείωσαν μικρή αύξηση στα 1,6 δισ. δολάρια, από 1,2 δισ. δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

