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Κατέληξε ένας από τους σοβαρά εγκαυματίες της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

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Κατέληξε ένας από τους σοβαρά εγκαυματίες της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο
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Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων τρία είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Κατέληξε σήμερα το πρωί στο Νοσοκομείο ΚΑΤ ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο.

Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων τρία είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι δύο είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα σε ολόκληρο το σώμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Πυρκαγιά
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