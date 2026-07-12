Σχεδόν απεριόριστη η ζήτηση για AI λένε στελέχη του κλάδου

Οι μετοχές των εταιρειών κατασκευής ημιαγωγών έχουν σημειώσει εντυπωσιακή άνοδο κατά τον τελευταίο χρόνο, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν στον κεντρικό ρόλο που θα διαδραματίσει ο κλάδος των τσιπ στην παγκόσμια ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μετοχές των εταιρειών κατασκευής ημιαγωγών έχουν σημειώσει εντυπωσιακή άνοδο κατά τον τελευταίο χρόνο, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν στον κεντρικό ρόλο που θα διαδραματίσει ο κλάδος των τσιπ στην παγκόσμια ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, η πρόσφατη αναζωπύρωση της μεταβλητότητας στις μετοχές του κλάδου έχει πυροδοτήσει μια συζήτηση σχετικά με το αν αποτελεί ένδειξη ευρύτερων ανησυχιών για την πορεία της ζήτησης στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε συνεντεύξεις που παραχώρησαν στο CNBC αυτή την εβδομάδα, αρκετά στελέχη του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης απέρριψαν την άποψη ότι η ζήτηση επιβραδύνεται, παρότι αναγνώρισαν ότι οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πλέον πιο προσεκτικές όσον αφορά το κόστος χρήσης εφαρμογών AI.

«Θεωρώ ότι η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη είναι σχεδόν απεριόριστη», δήλωσε στο CNBC την Τετάρτη ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Intel και νυν γενικός εταίρος (general partner) της Playground Global, Πατ Γκέλσινγκερ, προσθέτοντας ότι «η διαθεσιμότητα ενέργειας είναι ο μόνος πραγματικός περιοριστικός παράγοντας».

«Αν αναλογιστεί κανείς πόση οικονομική αξία δημιουργεί η αυξημένη νοημοσύνη, το δυναμικό είναι σχεδόν άπειρο, σε κάθε κλάδο που μπορεί κανείς να φανταστεί», πρόσθεσε ο Γκέλσινγκερ.

Οι εταιρείες κέντρων δεδομένων και ημιαγωγών αναφέρουν περιορισμούς στην προσφορά

Μια σειρά παραγόντων έχει ενισχύσει τη μεταβλητότητα στις αγορές, ιδιαίτερα στις μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους ημιαγωγούς και στις υποδομές κέντρων δεδομένων για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η ανακοίνωση της Meta ότι θα διαθέσει προς πώληση την πλεονάζουσα υπολογιστική ισχύ (AI computing capacity) που διαθέτει συνέβαλε εν μέρει στην πρόσφατη πτώση των μετοχών του κλάδου. Αν και η μετοχή της Meta ενισχύθηκε μετά την ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με το αν αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχει γενικότερα υπερβάλλουσα υπολογιστική δυναμικότητα (compute capacity) στην αγορά. Παρόμοια, η xAI του Έλον Μασκ ενοικίασε επίσης φέτος την πλεονάζουσα υπολογιστική της ισχύ.

Επίσης, αυτή την εβδομάδα, η Samsung, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής τσιπ μνήμης στον κόσμο, προέβλεψε θεαματική αύξηση των κερδών της. Ωστόσο, η μετοχή της υποχώρησε. Έπειτα από άνοδο άνω του 360% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, η αγορά άρχισε να αμφισβητεί πόσο μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου εξακολουθεί να διαθέτει.

Παρ' όλα αυτά, καμία από αυτές τις εξελίξεις δεν φαίνεται να έχει μειώσει τη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ και για τις υποδομές που τη στηρίζουν.

«Αυτό που βιώνουμε από πλευράς ζήτησης είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που είμαστε σε θέση να καλύψουμε, και αυτή είναι η κατάσταση εδώ και αρκετό καιρό», δήλωσε στο CNBC την Πέμπτη ο Μαρκ Μποροντίτσκι, επικεφαλής εσόδων της Nebius.

Η Nebius κατασκευάζει κέντρα δεδομένων αξιοποιώντας τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών της Nvidia.

Ο Άντριου Φέλντμαν, διευθύνων σύμβουλος της Cerebras Systems, δήλωσε ότι η περίπτωση της Meta και της xAI, οι οποίες διαθέτουν προς πώληση ή ενοικίαση την πλεονάζουσα υπολογιστική τους ισχύ, αποτελεί μια «ιδιαίτερη περίπτωση».

«Για τον κλάδο συνολικά, η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ υπερβαίνει κατά πολύ τη διαθέσιμη δυναμικότητα, ενώ υπάρχει έλλειψη σε κέντρα δεδομένων. Πιστεύω επίσης ότι, ως βιομηχανία, αντιμετωπίζουμε ελλείψεις σε πολλά από τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για την παροχή υπολογιστικής ισχύος», δήλωσε ο Φέλντμαν στο CNBC την Τετάρτη.

Η Cerebras, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο νωρίτερα μέσα στη χρονιά, είναι μία από τις πολλές νεοφυείς εταιρείες του κλάδου των ημιαγωγών που επιδιώκουν να εξελιχθούν σε σημαντικούς παίκτες στην αγορά των κέντρων δεδομένων και να ανταγωνιστούν την Nvidia.

Παρόμοια εικόνα ισχυρής ζήτησης ανέφερε και η Rebellions, μια νοτιοκορεατική νεοφυής εταιρεία ανάπτυξης τσιπ, η οποία υποστηρίζεται από τις Samsung και SK Hynix.

«Η δυναμική των επενδύσεων στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθεί να είναι τεράστια», δήλωσε στο CNBC την Τετάρτη ο διευθύνων σύμβουλος της Rebellions, Σουνγκγιουν Παρκ.

«Προσωπικά δεν πιστεύω ότι αυτό αποτελεί ένδειξη πως όλοι οι hyperscalers (οι μεγάλοι πάροχοι υπολογιστικού νέφους και κέντρων δεδομένων) επενδύουν υπερβολικά στις υποδομές τους», πρόσθεσε ο Παρκ, αναφερόμενος στις πρόσφατες ανακοινώσεις της Meta και της xAI.

Η Lumentum, η οποία κατασκευάζει φωτονικά και οπτικά προϊόντα συνδεσιμότητας για κέντρα δεδομένων, ανακοίνωσε ότι η παραγωγή των προϊόντων της έχει ήδη εξαντληθεί για τα επόμενα πέντε χρόνια.

«Προσπαθούμε να αυξήσουμε την παραγωγική μας δυναμικότητα όσο περισσότερο μπορούμε, ώστε να ανταποκριθούμε στη ζήτηση που ήδη βλέπουμε να εκτείνεται σε ορίζοντα πέντε ετών», δήλωσε στο CNBC την Τετάρτη ο διευθύνων σύμβουλος της Lumentum, Μάικλ Χέρλστον.

Η μετοχή της Lumentum έχει ενισχυθεί κατά περίπου 600% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε εταιρείες που προσφέρουν λύσεις στα βασικά σημεία συμφόρησης (bottlenecks) κατά την ανάπτυξη των υποδομών κέντρων δεδομένων για την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι επιχειρήσεις επιδιώκουν πιο ορθολογικές δαπάνες

Ένα ακόμη σημαντικό θέμα στη συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη είναι το πόσα είναι διατεθειμένες να δαπανήσουν οι επιχειρήσεις για τη νέα τεχνολογία.

Το προηγούμενο διάστημα επικράτησε σε πολλές εταιρείες η πρακτική που αποκαλείται «tokenmaxxing», κατά την οποία ενθαρρύνονταν οι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερο εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα ή την αποδοτικότητα της χρήσης τους. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνταν συχνότερα προέρχονταν από κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, όπως η OpenAI και η Anthropic.

Σήμερα, όμως, οι επιχειρήσεις δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην απόδοση της επένδυσης (Return on Investment – ROI) που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, ιδιαίτερα καθώς τα προηγμένα μοντέλα των μεγάλων εταιρειών παραμένουν ακριβότερα σε σύγκριση με λύσεις ανοικτού κώδικα που προσφέρουν εταιρείες όπως η DeepSeek και η Alibaba.

Ο Μαρκ Μποροντίτσκι της Nebius δήλωσε ότι η πρακτική του «tokenmaxxing» έχει νόημα μόνο όταν ένας οργανισμός αποκομίζει πραγματική απόδοση από την επένδυσή του.

«Όταν ο οικονομικός διευθυντής (CFO) αποφασίζει να περιορίσει τις δαπάνες, ο στόχος δεν θα πρέπει απλώς να είναι η μείωση του κόστους, αλλά η μεγιστοποίηση της αξίας (valuemaxxing)», ανέφερε ο Μποροντίτσκι, προσθέτοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αξιοποιείται με τρόπο που να δημιουργεί αξία ικανή να δικαιολογεί τη σχετική επένδυση.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η αγορά περνά πλέον σε μια πιο ώριμη φάση.

«Βλέπουμε τώρα μια μετάβαση προς πιο ορθολογική διαχείριση των επενδύσεων. Το έχουμε δει σε κάθε τεχνολογικό κύκλο και αυτή η εξορθολογισμένη προσέγγιση θα συνεχίσει να στηρίζει τη ζήτηση», δήλωσε ο Μποροντίτσκι.

Παρότι τα πρωτοποριακά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (frontier AI models) θεωρούνται τα πλέον προηγμένα, υπάρχει πλέον ένα μεγάλο πλήθος μοντέλων ανοικτού κώδικα (open source) που πλησιάζουν πολύ τις επιδόσεις τους, καθώς και άλλα που είναι λιγότερο εξελιγμένα. Κάθε μοντέλο διαθέτει διαφορετικές δυνατότητες και μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά για συγκεκριμένες εργασίες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Cerebras, Άντριου Φέλντμαν, εκτίμησε ότι στο μέλλον διαφορετικά μοντέλα θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εφαρμογής. Για παράδειγμα, τα πιο προηγμένα μοντέλα θα αξιοποιούνται για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων, ενώ λιγότερο απαιτητικές εργασίες θα ανατίθενται σε άλλα μοντέλα.

«Πιθανότατα δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείς ένα τεράστιο λεωφορείο για να πας στο σούπερ μάρκετ», είπε χαρακτηριστικά ο Φέλντμαν.

Και πρόσθεσε: «Ορισμένοι φόρτοι εργασίας μεταφέρονται σε έναν συγκεκριμένο τύπο υπολογιστικής ισχύος, ενώ οι πιο απλές εργασίες σε κάποιον άλλον. Πιστεύω ότι, καθώς αποκτούμε μεγαλύτερη εμπειρία και γινόμαστε πιο ώριμοι στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσουμε και αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη, το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και εδώ.»