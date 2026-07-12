Ιράκ: Στις ΗΠΑ ο πρωθυπουργός Ζαΐντι - Θα υπογράψει ενεργειακές συμφωνίες

Το Ιράκ προετοιμάζεται για να φέρει πολλές αμερικανικές εταιρίες, που θα ενισχύσουν τη θετική δυναμική για την αύξηση της ικανότητας παραγωγής πετρελαίου.

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ Αλί αλ Ζαΐντι θα ταξιδέψει τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον, επικεφαλής επίσημης αντιπροσωπείας, μετά από μία επίσημη πρόσκληση, δήλωσε ο Χαϊντέρ αλ Αμπουντί, εκπρόσωπος της ιρακινής κυβέρνησης στη διάρκεια μιας σημερινής συνέντευξης Τύπου.

“Οι συμφωνίες που αναμένεται να υπογραφούν θα περιλαμβάνουν αρκετά μνημόνια κατανόησης στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς το Ιράκ προετοιμάζεται για να φέρει πολλές αμερικανικές εταιρίες, που θα ενισχύσουν τη θετική δυναμική για την αύξηση της ικανότητας παραγωγής πετρελαίου”, δήλωσε ο αλ Αμπουντί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ