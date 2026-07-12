Ειδήσεις | Διεθνή

Ιράκ: Στις ΗΠΑ ο πρωθυπουργός Ζαΐντι - Θα υπογράψει ενεργειακές συμφωνίες

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιράκ: Στις ΗΠΑ ο πρωθυπουργός Ζαΐντι - Θα υπογράψει ενεργειακές συμφωνίες
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Το Ιράκ προετοιμάζεται για να φέρει πολλές αμερικανικές εταιρίες, που θα ενισχύσουν τη θετική δυναμική για την αύξηση της ικανότητας παραγωγής πετρελαίου.

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ Αλί αλ Ζαΐντι θα ταξιδέψει τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον, επικεφαλής επίσημης αντιπροσωπείας, μετά από μία επίσημη πρόσκληση, δήλωσε ο Χαϊντέρ αλ Αμπουντί, εκπρόσωπος της ιρακινής κυβέρνησης στη διάρκεια μιας σημερινής συνέντευξης Τύπου.

“Οι συμφωνίες που αναμένεται να υπογραφούν θα περιλαμβάνουν αρκετά μνημόνια κατανόησης στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς το Ιράκ προετοιμάζεται για να φέρει πολλές αμερικανικές εταιρίες, που θα ενισχύσουν τη θετική δυναμική για την αύξηση της ικανότητας παραγωγής πετρελαίου”, δήλωσε ο αλ Αμπουντί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πως μπορούν να καλύψουν τα τελευταία ασφαλιστικά «χιλιόμετρα» άνεργοι που θέλουν να βγουν στη σύνταξη

Να γιατί έχουμε τα πιο ακριβά όσπρια και αποξηραμένα φρούτα στην Ευρώπη

Λιανεμπόριο: Στον «χορό» των εκπτώσεων ρίχνεται η αγορά – Ξεκίνησαν ήδη οι προσφορές

tags:
Ιράκ
ΗΠΑ
Πετρέλαιο
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider