ΗΠΑ: Απεβίωσε ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ σε ηλικία 71 ετών

Ο 71χρονος Γκράχαμ ήταν εξέχων Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από τη Νότια Καρολίνα.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ απεβίωσε χθες, Σάββατο, το βράδυ ύστερα από σύντομη και ξαφνική ασθένεια, ανακοίνωσε σε ανάρτησή στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X σήμερα ο διευθυντής επικοινωνίας του γραφείου του.

Ο 71χρονος Γκράχαμ ήταν εξέχων Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από τη Νότια Καρολίνα.

"Η οικογένεια του γερουσιαστή Γκράχαμ εκτιμά τις προσευχές αυτήν την ώρα και ζητεί σεβασμό στην ιδιωτικότητα κατά την εξαιρετικά δύσκολη αυτή περίοδο", πρόσθεσε το γραφείο του.

Συλλυπητήρια Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, στον οποίο απέτισε φόρο τιμής χαιρετίζοντάς τον ως "έναν από τους πιο σπουδαίους", σε δημοσίευσή του στο δίκτυό του Truth Social.

"Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ένας από τους πιο σπουδαίους ανθρώπους και γερουσιαστές που έχω ποτέ γνωρίσει, πέθανε! Πάντα εργαζόταν και ήταν ένας αληθινός Αμερικανός πατριώτης. Ο Λίντσεΐ θα λείψει πολύ!!!", ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του στο Truth Social, μετά την αναγγελία του θανάτου του Αμερικανού γερουσιαστή.

Το Ισραήλ έχασε "έναν από τους μεγαλύτερους φίλους του", δήλωσε αποτίοντας φόρο τιμής στον Γκράχαμ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του.

"Ο Λίντσεϊ κατανοούσε ότι η ασφάλεια του Ισραήλ και αυτή της Αμερικής είναι άρρηκτα συνδεδεμένες", σημείωσε ο Νετανιάχου.

"Το Ισραήλ έχασε έναν από τους μεγαλύτερους φίλους του. Η Αμερική έχασε έναν μεγάλο πατριώτη. Εγώ έχασα έναν αγαπημένο φίλο", πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Σε ξεχωριστές αναρτήσεις στο X, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς, ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ και ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ χαρακτήρισαν τον Γκράχαμ πραγματικό φίλο του Ισραήλ και έναν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ