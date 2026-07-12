Πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για αύριο και μεθαύριο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο θα παραβρεθεί στην υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά και ακολούθως θα μεταβεί στο Παρίσι.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12.30 θα μιλήσει στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία.

Την Τρίτη ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική γιορτή της Γαλλίας.