Τσουκαλάς: Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις

Για ένα νέο συμβόλαιο εμπιστοσύνης κάνει λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σε άρθρο του στην εφημερίδα «Το Βήμα».

Στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις αναφέρεται ο Κώστας Τσουκαλάς με άρθρο του στην εφημερίδα «Το Βήμα», κάνοντας λόγο για συνεκτική πρόταση με κοινωνική δικαιοσύνη, δημοσιονομική ευθύνη και καθαρή στόχευση: να στηριχθούν οι συνταξιούχοι, να επιβραβευθεί η δηλωμένη εργασία και να αποκατασταθούν αδικίες που πλήγωσαν χιλιάδες οικογένειες.

«Η πρότασή μας δεν είναι αποσπασματικό πακέτο παροχών. Είναι κοινωνικό συμβόλαιο με κανόνες, αξιοπιστία και σεβασμό στους κόπους μιας ζωής», σημειώνει, υποστηρίζοντας ότι «χτυπά την αδήλωτη εργασία, αυξάνει τα έσοδα του ΕΦΚΑ, προστατεύει τους αδύναμους και δίνει προοπτική στους εργαζόμενους».

Απαριθμώντας τις σχετικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παραθέτει:

«Επαναχορηγούμε τη 13η σύνταξη σε δύο δόσεις και επαναφέρουμε το ΕΚΑΣ για 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους, με ποσά 50 έως 180 ευρώ τον μήνα. Δεσμευόμαστε ότι δεν θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας έως το 2035, γιατί το σύστημα έχει ήδη προσαρμοστεί και δεν αντέχει νέα αδικία. Καταργούμε τις άδικες διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις αναπηρίας και επαναφέρουμε πλήρη εθνική σύνταξη για ασφαλισμένους με 20ετία. Θεσπίζουμε αναλογική σύνταξη, ώστε καμία ημέρα ασφάλισης να μην πηγαίνει χαμένη, χωρίς να κόβεται το επίδομα ανασφάλιστου υπερήλικα όπου πληρούνται τα κριτήρια. Αυξάνουμε σταδιακά τα ποσοστά αναπλήρωσης, με στόχο το 60% για 40 έτη, και ενισχύουμε τα ενδιάμεσα κλιμάκια. Μετά τα 40 έτη, η προσαύξηση από 0,5% γίνεται 2%, ώστε να υπάρχει κίνητρο παραμονής στην εργασία.

Μειώνουμε μεσοσταθμικά κατά 20% την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων μέσα στην πρώτη διετία. Εντάσσουμε τις επικουρικές συντάξεις στον ίδιο μηχανισμό ετήσιων αυξήσεων με τις κύριες. Επαναφέρουμε ειδικό όριο ηλικίας 55 ετών για γονείς ανάπηρων τέκνων με 25ετία. Θεσπίζουμε οριζόντια ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με μείωση προσαυξήσεων και προστίμων. Καταργούμε την περικοπή της βασικής σύνταξης ΟΓΑ όταν ο επιζών σύζυγος λαμβάνει και σύνταξη χηρείας. Προχωρούμε σε μεταρρύθμιση των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Προσθέτουμε νέες κατηγορίες στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, εφαρμόζοντας το σχετικό πόρισμα. Παράλληλα, εκκαθαρίζουμε άμεσα τις εκκρεμείς fast track συντάξεις, όπου πολλοί ασφαλισμένοι λαμβάνουν για χρόνια χαμηλότερα ποσά από όσα δικαιούνται. Επιταχύνουμε την οριστική απονομή συντάξεων με διαδοχική, παράλληλη ασφάλιση, χρόνο εξωτερικού ή εκκρεμείς εξαγορές. Εκκαθαρίζουμε τις αιτήσεις δεκαετούς παραγραφής οφειλών, ώστε οι ασφαλισμένοι να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν, να ρυθμίσουν ή να λάβουν ενημερότητα. Διεκπεραιώνουμε τις αιτήσεις προσμέτρησης χρόνου ασφάλισης συνταξιούχων που εργάστηκαν μετά τη συνταξιοδότηση και επεκτείνουμε το δικαίωμα στους συνταξιούχους πριν τις 13 Μαΐου 2016. Παρεμβαίνουμε, τέλος, σε εκκρεμότητες επικουρικών ταμείων, όπως το ΛΕΠΕΤΕ, με δίκαιες και βιώσιμες λύσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ