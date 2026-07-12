Μητσοτάκης: Κοινό μέτωπο κατά της τρομοκρατίας - Kαμία ανοχή στο casus belli

Με τις συλλήψεις των φερόμενων ως δραστών για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και για τις δολοφονίες των θυμάτων της Marfin πριν από 16 χρόνια ξεκίνησε την εβδομαδιαία ανασκόπησή του στο Facebook.

Με τις συλλήψεις των φερόμενων ως δραστών για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και για τις δολοφονίες των θυμάτων της Marfin πριν από 16 χρόνια ξεκίνησε την εβδομαδιαία ανασκόπησή του στο Facebook ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι πρόκειται για εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τη Δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα η Πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της να μην αφήσει τις υποθέσεις αυτές στο σκοτάδι, σημειώνοντας ότι με τη σύλληψη των υπόπτων γίνεται ένα καθοριστικό βήμα για την απόδοση Δικαιοσύνης και την εκπλήρωση της υποχρέωσης απέναντι στα θύματα του εμπρησμού της Marfin, τις οικογένειες και τους συναδέλφους τους. Τόνισε ότι η απάντηση μιας δημοκρατικής Πολιτείας απέναντι στη βία είναι οι θεσμοί, η νομιμότητα και η αποτελεσματική δράση των αρχών, ενώ υπογράμμισε πως πλέον τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη. Παράλληλα, επισήμανε ότι απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν συμψηφισμοί και αστερίσκοι, αλλά ένα κοινό μέτωπο χωρίς πολιτικά άλλοθι.

Αναφερόμενος στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερός και αξιόπιστος σύμμαχος χωρίς να υποχωρεί από τις εθνικές της θέσεις. Επισήμανε ότι η χώρα πέτυχε ήδη από το 2026 τον στόχο αμυντικών δαπανών στο 3,5% του ΑΕΠ και υλοποιεί πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων ύψους 28 δισ. ευρώ. Ανέφερε ακόμη ότι η ισχύς της Συμμαχίας δεν κρίνεται μόνο από τους εξοπλισμούς αλλά και από τον σεβασμό των αρχών της, υπογραμμίζοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας δεν μπορούν να συνυπάρχουν με το διαχρονικό casus belli της Τουρκίας, το οποίο χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο, χωρίς όμως η ειρήνη και η συνεργασία να συμβιβάζονται με απειλές πολέμου. Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν, υπογράμμισε την ανάγκη να επικρατήσει η διπλωματία, επισημαίνοντας ότι η σταθερότητα στην περιοχή αποτελεί προϋπόθεση και για την προστασία των πολιτών από νέες ανατιμήσεις στην ενέργεια και στο κόστος ζωής.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη νέα παρέμβαση για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στα καύσιμα, σημειώνοντας ότι σε συνεργασία με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια έως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά, ενώ οι λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Ανέφερε ότι η πρωτοβουλία συμπληρώνει τα ήδη υπάρχοντα μέτρα, όπως το Fuel Pass και τη στήριξη στο ντίζελ, με στόχο την απορρόφηση μέρους των διεθνών ανατιμήσεων χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συμμετοχή της Ελλάδας ως ιδρυτικού μέλους της Παγκόσμιας Τράπεζας για την 'Αμυνα και Ασφάλεια (DSRB), σημειώνοντας ότι ο νέος οργανισμός θα κινητοποιεί ιδιωτικά και δημόσια κεφάλαια για επενδύσεις στην άμυνα, στις νέες τεχνολογίες και στις κρίσιμες υποδομές. Όπως ανέφερε, η συμμετοχή της χώρας δημιουργεί νέες προοπτικές χρηματοδότησης για την ελληνική αμυντική βιομηχανία και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενισχύοντας τις επενδύσεις και τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Στον τομέα των μεταφορών, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην παραλαβή του πρώτου από τα 25 νέα υβριδικά τρένα στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Ιταλία. Ανέφερε ότι οι νέοι συρμοί διαθέτουν προηγμένα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας και θα τεθούν σε λειτουργία μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών και της πιστοποίησης, στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού για έναν σύγχρονο ελληνικό σιδηρόδρομο.

Για την οδική ασφάλεια, επισήμανε ότι τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου δείχνουν μείωση των θυμάτων από τροχαία δυστυχήματα σε 213 έναντι 313 το 2019, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Ανέφερε ακόμη ότι οι έλεγχοι της Τροχαίας ενισχύονται και ότι η βεβαίωση των παραβάσεων θα γίνεται πλέον μέσω 390 smartphones ψηφιακών κλήσεων, εκ των οποίων 250 διατέθηκαν στην Αττική, 60 στη Θεσσαλονίκη και τα υπόλοιπα στην 'Αμεση Δράση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε επίσης στην εκτόξευση του ελληνικού μικροδορυφόρου «Hyperion GR-1», σημειώνοντας ότι πρόκειται για τον 18ο ελληνικό μικροδορυφόρο σε τροχιά και ότι κατασκευάστηκε από την ελληνική εταιρεία Open Cosmos Aegean στην Παλλήνη. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι η χώρα μπορεί να παράγει τεχνολογία υψηλής προστιθέμενης αξίας, επενδύοντας στη γνώση και στην καινοτομία.

Αναφερόμενος στις θεσμικές παρεμβάσεις, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι το Δημόσιο σταματά να διεκδικεί αγροτικές εκτάσεις που το ίδιο είχε παραχωρήσει σε πολίτες, ακόμη και από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου, με κατάργηση των εκκρεμών δικών και αυτόματες διορθώσεις στο Κτηματολόγιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης προετοιμάζει έως το τέλος του έτους νέο Κώδικα για τη συνιδιοκτησία και τις πολυκατοικίες, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών για επισκευές, ενεργειακές αναβαθμίσεις και κοινόχρηστα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη λειτουργία του νέου Δικαστικού Χάρτη και του JustStat, σημειώνοντας ότι ο μέσος χρόνος έκδοσης πρωτόδικης απόφασης μειώθηκε από τις 774 στις 357 ημέρες, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 περιορίστηκε στις 309 ημέρες. Τόνισε ακόμη ότι πλέον τα δικαστήρια εκκαθαρίζουν περισσότερες υποθέσεις από όσες εισάγονται, με στόχο έως το 2030 η Ελλάδα να βρίσκεται στις πέντε ταχύτερες χώρες της Ευρώπης στην απονομή της Δικαιοσύνης.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης νέο κύκλο χρηματοδοτήσεων ύψους 66,4 εκατ. ευρώ για 61 έργα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης σε 31 δήμους, τα οποία προστίθενται σε ακόμη 42 έργα που είχαν δρομολογηθεί στα τέλη του 2025. Συνολικά, όπως ανέφερε, χρηματοδοτούνται 103 έργα σε 63 δήμους με σχεδόν 142 εκατ. ευρώ, με στόχο την εξασφάλιση ασφαλούς και ποιοτικού νερού.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη Δυτική Μακεδονία, σημειώνοντας ότι θεσπίζεται ειδική ρήτρα προστασίας για τις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης, ώστε κάθε νέος νόμος ή χρηματοδοτικό πρόγραμμα να προβλέπει ειδική μέριμνα για αυτές. Παράλληλα, ανακοίνωσε δέκα νέες δράσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τους πρώην εργαζόμενους της ΔΕΗ, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη στήριξη της γούνας, την αναβάθμιση της Σχολής Αστυφυλάκων Καστοριάς και έργα υποδομών, υπενθυμίζοντας ότι ήδη υλοποιούνται έργα ύψους 3,7 δισ. ευρώ στην περιοχή.

Για το Ναυάγιο της Ζακύνθου, ανέφερε ότι η διαχείρισή του περνά στον Δήμο Ζακύνθου, ενώ σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προχωρά η αποκατάσταση της ακτής και, μέσω του προγράμματος Interreg, η συντήρηση του ιστορικού πλοίου «Παναγιώτης», με στόχο την ασφαλή επαναλειτουργία της περιοχής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι στο Αγαθονήσι παραδόθηκε το 33ο μουσείο που κατασκευάζεται ή ανακαινίζεται από το 2019, τονίζοντας ότι η Πολιτεία στηρίζει έμπρακτα τα ακριτικά νησιά και την πολιτιστική τους ταυτότητα.

Κλείνοντας την ανασκόπησή του με την οικονομία, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που μείωσαν περισσότερο χρέος και ελλείμματα μετά την πανδημία, γεγονός που περιορίζει τις δημοσιονομικές πιέσεις της επόμενης δεκαετίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη, οι άμεσες ξένες επενδύσεις έφτασαν το 2025 τα 13 δισ. δολάρια, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ 35ετίας και αύξηση 69,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, την ώρα που στην υπόλοιπη Ευρώπη μειώθηκαν. Ανέφερε ακόμη ότι από το 2023 οι Έλληνες που επιστρέφουν στη χώρα είναι περισσότεροι από όσους φεύγουν, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Τέλος, τόνισε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης εξελίσσεται εντός χρονοδιαγράμματος, με την Ελλάδα να έχει ήδη εισπράξει 24,6 δισ. ευρώ, να έχει ολοκληρώσει 256 ορόσημα και να φτάνει με την επόμενη δόση στο 82% του συνολικού προγράμματος. Όπως σημείωσε, έχουν ήδη διοχετευθεί στην οικονομία 15,5 δισ. ευρώ, ενώ έξι στις δέκα δανειακές συμβάσεις αφορούν μικρές, πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμβάλλοντας, μεταξύ άλλων, στην ψηφιοποίηση του κράτους, στην ενεργειακή μετάβαση και στη μετατροπή της Ελλάδας σε εξαγωγέα καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ