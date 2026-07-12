Καραμανλή: Η Ελλάδα και η Αθήνα εδραιώνουν τη θέση τους στον διεθνή χώρο του επαγγελματικού τένις

Χαιρετισμός της υφυπ. Τουρισμού στην επίσημη συνέντευξη Τύπου για το Athens Open WTA 250.

Στη σημασία της επιστροφής του παγκόσμιου γυναικείου τένις στην Ελλάδα, καθώς και στη συμβολή των μεγάλων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων στην τουριστική ανάπτυξη και την προβολή της χώρας, αναφέρθηκε η υφυπουργός Τουρισμού, 'Αννα Καραμανλή, κατά τον χαιρετισμό της στην επίσημη συνέντευξη Τύπου για το Athens Open WTA 250.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η κυρία Καραμανλή συνεχάρη τον Τζόρτζε Τζόκοβιτς, τους διοργανωτές, τους χορηγούς, τους εθελοντές και όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκκαρη.

«Η Μαρία Σάκκαρη, με τις επιδόσεις και το ήθος της, τιμά την Ελλάδα σε κάθε γωνιά του κόσμου. Είναι μια μεγάλη αθλήτρια που μας κάνει αληθινά περήφανους», σημείωσε.

Όπως επισήμανε η υφυπουργός, το Athens Open WTA 250 έρχεται να προστεθεί στην επιτυχημένη διοργάνωση του Hellenic Championship ATP 250, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της Αθήνας στον διεθνή χώρο του επαγγελματικού τένις.

«Με τη διοργάνωση αυτή, η Ελλάδα και η Αθήνα εδραιώνουν τη θέση τους στον διεθνή χώρο του επαγγελματικού τένις. Παράλληλα, η χώρα μας αναδεικνύεται σταθερά σε κορυφαίο προορισμό φιλοξενίας μεγάλων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων: έναν ώριμο προορισμό, με σύγχρονες υποδομές και υψηλή τεχνογνωσία, ικανό να προσφέρει κορυφαίες εμπειρίες και συγκινήσεις τόσο στους αθλητές όσο και στους θεατές», τόνισε.

Η κυρία Καραμανλή αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού για την ανάπτυξη και την προβολή του αθλητικού τουρισμού, επισημαίνοντας ότι οι διοργανώσεις διεθνούς εμβέλειας λειτουργούν ως ισχυροί πρεσβευτές της Ελλάδας και των αυθεντικών εμπειριών που προσφέρει.

«Για εμάς στο υπουργείο Τουρισμού, αθλητικά γεγονότα τόσο μεγάλης εμβέλειας λειτουργούν ως ιδανικοί πρεσβευτές της Ελλάδας, των δυνατοτήτων της, αλλά και των μοναδικών εμπειριών που προσφέρει σε κάθε γωνιά της», δήλωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο αθλητικός τουρισμός συμβάλλει στην ανάδειξη τόσο των μεγάλων αστικών κέντρων όσο και ενός ευρύτερου δικτύου ελληνικών προορισμών, ενισχύει την επέκταση της τουριστικής περιόδου και δημιουργεί σημαντικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες.

«Επενδύουμε στρατηγικά στην ανάπτυξη και την προώθηση του αθλητικού τουρισμού, καθώς αναδεικνύει προορισμούς σε ολόκληρη τη χώρα, συμβάλλει στην επέκταση της τουριστικής περιόδου και στηρίζει ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες. Χάρη στην τεράστια δυναμική που αναπτύσσει διεθνώς, ο αθλητικός τουρισμός λειτουργεί για την Ελλάδα ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης σε κάθε σημείο της πατρίδας μας», ανέφερε η υφυπουργός.

Η κυρία Καραμανλή μίλησε και για την προσωπική σχέση της με τον αθλητισμό, σημειώνοντας ότι συμμετείχε στην εκδήλωση όχι μόνο με τη θεσμική της ιδιότητα, αλλά και ως άνθρωπος που έχει υπηρετήσει τον αθλητισμό.

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό της, η υφυπουργός Τουρισμού εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το Athens Open WTA 250 θα αποτελέσει μια ξεχωριστή εμπειρία για τις αθλήτριες, τους θεατές και τους επισκέπτες της χώρας.

«Πιστεύω ειλικρινά ότι, φεύγοντας από την Ελλάδα, θα πάρουν μαζί τους δυνατές αθλητικές στιγμές, αλλά και αυθεντικές εμπειρίες Ελλάδας», κατέληξε η υφυπουργός Τουρισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ