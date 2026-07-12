Ιορδανία: Έπεσαν στο έδαφός της τρεις ιρανικοί πύραυλοι

Προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές και δεν υπήρξαν θύματα.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι τρεις ιρανικοί πύραυλοι έπεσαν στο έδαφος του βασιλείου το ξημέρωμα, χωρίς να προκληθούν θύματα, εν μέσω της επανάληψης των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

"Τρεις πύραυλοι που ρίφθηκαν από το ιρανικό έδαφος έπεσαν το ξημέρωμα σε σημεία του βασιλείου, χωρίς να προκληθούν θύματα. Οι ζημιές περιορίζονται σε μικρές υλικές ζημιές", ανέφερε στρατιωτική πηγή την οποία επικαλέστηκαν οι ένοπλες δυνάμεις στην ανακοίνωσή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ