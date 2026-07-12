Κυρανάκης για τα συνθήματα στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη: Τους το ξαναλέμε, δεν τους φοβόμαστε

Δεν είναι «'Αγνωστοι». Είναι ΓΝΩΣΤΟΙ, τονίζει ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης σε δήλωση του αναφορικά με τα απειλητικά συνθήματα που γράφτηκαν έξω από το σπίτι της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς της τόνισε ότι «δεν τους φοβόμαστε».

«Πήγαν στο σπίτι μιας μάνας που μεγαλώνει μόνη της 3 μικρά παιδιά να απειλήσουν, να εκφοβίσουν, να τρομοκρατήσουν. Και να ζητήσουν την απελευθέρωση των δολοφόνων της Βάγιας Νέστορα» είπε ο κ.Κυρανάκης και πρόσθεσε: Η Σέβη Βολουδάκη τους απάντησε με ψυχή Νεοδημοκράτισσας. Η Σέβη έχει μάθει σε όλη της τη ζωή να μην φοβάται και δίνει το παράδειγμα για όλους μας. Τους το λέμε ξανά. Δεν τους φοβόμαστε. Δεν είναι «'Αγνωστοι». Είναι ΓΝΩΣΤΟΙ. Είναι μέλη μιας γνωστής εγκληματικής οργάνωσης που θέλει να τρομοκρατήσει οικογένειες, παιδιά, μάνες. Είναι οι ίδιοι που έκαψαν με μολότοφ ακόμη και το αγέννητο παιδί της εγκύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου στη Μαρφίν».

Και κατέληξε: «Όπως η Ελληνική Αστυνομία βρήκε τους "συντρόφους" τους, έτσι θα βρει και αυτούς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ