Ινδία: Η Τata Consultancy Services σχεδιάζει να δημιουργήσει ομάδα 8.900 μηχανικών ανάπτυξης εφαρμογών ΑΙ

Οι συγκεκριμένοι μηχανικοί θα εργάζονται απευθείας στις εγκαταστάσεις ή σε στενή συνεργασία με τους πελάτες.

Η Tata Consultancy Services συγκροτεί ομάδα έως και 8.900 μηχανικών που θα εργάζονται απευθείας στις εγκαταστάσεις ή σε στενή συνεργασία με τους πελάτες (forward-deployed engineers), ενώ παράλληλα αναζητά ευκαιρίες εξαγορών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI), καθώς εκτιμά ότι η AI θα δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες αντί να υπονομεύσει το μοντέλο της εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών (outsourcing). Αυτό δήλωσαν δύο στελέχη της TCS στο Reuters.

Η στρατηγική αυτή διαμορφώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές ανησυχούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να ανατρέψει τα δεδομένα στον ινδικό κλάδο υπηρεσιών πληροφορικής, αξίας 315 δισ. δολαρίων, μειώνοντας τη ζήτηση για ομάδες μηχανικών, συντομεύοντας τη διάρκεια υλοποίησης των έργων και ασκώντας πιέσεις στις τιμές, καθώς οι πελάτες επιδιώκουν να καρπωθούν μέρος των αυξημένων κερδών παραγωγικότητας που προσφέρει η AI.

«Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι περίπου το 1% έως 1,5% του προσωπικού μας θα αποτελείται από εργαζομένους που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν Forward-Deployed Engineers (FDEs)», δήλωσε σε συνέντευξή του ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κ. Κριθιβασάν (K. Krithivasan).

Η Tata Consultancy Services (TCS) είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών λογισμικού στην Ινδία.

Με βάση τον αριθμό των εργαζομένων της TCS στα τέλη Ιουνίου, το ποσοστό που ανέφερε ο Κριθιβασάν αντιστοιχεί σε περίπου 5.900 έως 8.900 εργαζομένους. Ο ίδιος δεν διευκρίνισε αν η εταιρεία σκοπεύει να καλύψει αυτές τις θέσεις μέσω νέων προσλήψεων ή μέσω επανεκπαίδευσης του υφιστάμενου προσωπικού.

Οι Forward-Deployed Engineers εργάζονται σε στενή συνεργασία με τους πελάτες, συχνά ενσωματωμένοι στις ομάδες τους, με στόχο να επιταχύνουν την υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και να προσαρμόζουν τα εργαλεία AI στις ιδιαίτερες επιχειρησιακές ανάγκες κάθε οργανισμού. Ο συγκεκριμένος ρόλος έχει αναδειχθεί σε έναν από τους λίγους τομείς με αυξημένη ζήτηση προσλήψεων σε έναν κλάδο που βρίσκεται αντιμέτωπος με τις αυξανόμενες βελτιώσεις παραγωγικότητας που επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη.

Το σχέδιο αυτό φέρνει την TCS σε άμεσο ανταγωνισμό με εταιρείες όπως η OpenAI, η Anthropic και η Microsoft, οι οποίες έχουν ενισχύσει σημαντικά τις προσλήψεις Forward-Deployed Engineers, προκειμένου να βοηθούν τους πελάτες τους να υιοθετούν και να αξιοποιούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία με έδρα τη Μουμπάι εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο εξαγορών στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της ασφάλειας δεδομένων και της κυβερνοασφάλειας. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί αλλαγή στρατηγικής, καθώς για πολλά χρόνια η TCS απέφευγε τις εξαγορές, βασιζόμενη σχεδόν αποκλειστικά στην οργανική ανάπτυξη έως τα τέλη του 2025.

«Εξετάζουμε σε ποιους τομείς μπορούμε να βρούμε δυνατότητες που θα μας βοηθήσουν να ενισχύσουμε ή να βελτιώσουμε τη στρατηγική μας θέση», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής (CFO) της εταιρείας, Σαμίρ Σεκσάρια (Samir Seksaria).

AI: Φίλος ή αντίπαλος;

Ο Κ. Κριθιβασάν απέρριψε τις ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ανατρέψει το μοντέλο του outsourcing, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να χρειάζονται συνεργάτες όπως η TCS για την ενσωμάτωση και την ανάπτυξη συστημάτων AI.

«Αυτό που απαιτείται είναι βαθιά γνώση του περιβάλλοντος του πελάτη, ώστε η τεχνολογία να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Εκεί ακριβώς διαφοροποιούμαστε. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το πλεονέκτημα του χαμηλότερου κόστους εργασίας. Οφείλεται ουσιαστικά στο ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης που έχουμε δημιουργήσει», δήλωσε ο Κριθιβασάν.

Όπως εξήγησε, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πλέον ολοένα και περισσότερα διαφορετικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και χρειάζονται συνεργάτες όπως η TCS για να διασυνδέσουν αυτά τα μοντέλα με τα υφιστάμενα πληροφοριακά τους συστήματα και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τη ροή των δεδομένων.

Παρά ταύτα, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των εσόδων της TCS από δραστηριότητες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη επιβραδύνθηκε στο 13% κατά το πρώτο τρίμηνο, έναντι 28% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο Κριθιβασάν δήλωσε ότι, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, θα επιθυμούσε ο συγκεκριμένος τομέας να αναπτύσσεται με ρυθμό περίπου 25% ανά τρίμηνο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν αναμένει μια σταθερή και γραμμική πορεία ανάπτυξης.

Από την πλευρά του, ο Σεκσάρια ανέφερε ότι η TCS επενδύει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού της και στη διάδοση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στο εσωτερικό της εταιρείας. Οι επενδύσεις αυτές επικεντρώνονται στην εκπαίδευση των εργαζομένων, στις στοχευμένες προσλήψεις και στην προσέλκυση εξειδικευμένων στελεχών με εμπειρία σε τεχνολογίες που έχουν σχεδιαστεί εξαρχής για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης (AI-native technologies).