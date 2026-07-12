Χανιά: Aπειλητικά μηνύματα έξω από την οικεία και το γραφείο της υφυπ. Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη

Οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ωμή επίθεση κατά της Δημοκρατίας, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Aπειλητικά μηνύματα με μαύρη μπογιά έγραψαν άγνωστοι, στην είσοδο και τους τοίχους της οικείας και του γραφείου της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά.

Τα μηνύματα εκφράζουν απειλές και διασπορά φόβου εναντίον πολιτικών προσώπων.

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, όπως τονίζει σε δημόσια ανάρτηση της, τα απειλητικά συνθήματα δεν θα την αποπροσανατολίσουν από την άσκηση των καθηκόντων της.

Συγκεκριμένα αναφέρει : «Τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου. Η οικογένειά μου έχει μάθει να στέκεται όρθια στις δυσκολίες. Με αξιοπρέπεια, πίστη και δύναμη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιχειρεί να μεταφέρει το μίσος και τη βία στο κατώφλι του σπιτιού μας. Με εξοργίζει, όμως, ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να σταθούν στο πλευρό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Δεν φοβάμαι. Δεν εκβιάζομαι. Δεν κάνω πίσω. Θα συνεχίσω να υπηρετώ τους πολίτες με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα, υπερασπιζόμενη τις αρχές της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Ο φόβος δεν ήταν ποτέ επιλογή μου. Και δεν θα γίνει τώρα».

Μαρινάκης: Επίθεση κατά της Δημοκρατίας

Για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και επίθεση κατά της Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τα απειλητικά συνθήματα που γράφτηκαν έξω από το σπίτι της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς της.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι τα συνθήματα «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας» δεν συνιστούν πράξη διαμαρτυρίας, αλλά οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ωμή επίθεση κατά της Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η στοχοποίηση ανθρώπων και των οικογενειών τους, οι απειλές βίας και η καλλιέργεια του μίσους δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη πολιτεία, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με την καθολική καταδίκη τους.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ακόμη ότι είναι αδιανόητο να επιχειρείται η εργαλειοποίηση μιας δολοφονικής επίθεσης με σκοπό να καλλιεργηθεί νέο μίσος και να διατυπωθούν απειλές κατά ανθρώπινων ζωών. Όπως ανέφερε, όσοι ανέχονται ή σιωπούν απέναντι σε τέτοιες πρακτικές αναλαμβάνουν μεγάλη πολιτική και ηθική ευθύνη.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η Δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους και ότι όσοι επιχειρούν να επιβάλουν τις απόψεις τους μέσω του φόβου και της βίας θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους.

Τέλος, εξέφρασε την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης στις αρμόδιες αρχές ότι θα εντοπίσουν και θα οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη τους υπεύθυνους της επίθεσης, ενώ υπογράμμισε ότι η πολιτική αντιπαράθεση αποτελεί θεμέλιο της Δημοκρατίας, σε αντίθεση με τη στοχοποίηση ανθρώπων λόγω της πολιτικής τους ταυτότητας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ