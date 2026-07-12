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Πακιστάν: Ο ΥΠΕΞ απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του

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Πακιστάν: Ο ΥΠΕΞ απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του
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Ο Πακιστανός ΥΠΕΞ Ισάκ Νταρ υπογράμμισε ότι ο διάλογος και η διπλωματία παραμένουν ο μόνος βιώσιμος δρόμος για να επιλυθούν οι διαφορές.

Ο επικεφαλής της πακιστανικής διπλωματίας απηύθυνε έκκληση για "αποκλιμάκωση" στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και κάλεσε τα μέρη να "επιδείξουν αυτοσυγκράτηση" στη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης που είχε σήμερα με τον Ιρανό ομόλογό του, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν.

Ο Πακιστανός υπουργός Εξωτερικών Ισάκ Νταρ "υπογράμμισε ότι ο διάλογος και η διπλωματία παραμένουν ο μόνος βιώσιμος δρόμος για να επιλυθούν οι διαφορές και να εγκαθιδρυθεί διαρκής ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή", κατά την τηλεφωνική αυτή επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί, διευκρίνισε το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Πακιστάν
Ιράν
Μέση Ανατολή
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