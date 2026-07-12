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Ν. Κορέα: Έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων ενόψει κύματος καύσωνα

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Ν. Κορέα: Έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων ενόψει κύματος καύσωνα
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Το έκτακτο δελτίο αφορά ιδίως τις πόλεις Γκιονγκσάν και Ποχάνγκ, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Νότιας Κορέας (KMA) εξέδωσε σήμερα έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων, ενόψει κύματος καύσωνα που αναμένεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Είναι η πρώτη φορά που εκδίδεται αφότου αναμορφώθηκε το σύστημα προειδοποιήσεων, λόγω ακραίων φαινομένων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και παρουσιάζονται πλέον συχνότερα και εντονότερα.

Η επικεφαλής της ΚΜΑ, Λι Μι-σέον, διευκρίνισε σε συνέντευξη Τύπου πως το έκτακτο δελτίο αφορά ιδίως τις πόλεις Γκιονγκσάν και Ποχάνγκ, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Νότια Κορέα
Καύσωνας
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