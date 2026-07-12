Ford: Συμφωνία με το καναδικό συνδικάτο εργαζομένων στην αυτοκινητοβιομηχανία

Η συμφωνία για νέα τριετή εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας, καλύπτει περισσότερους από 5.000 συνδικαλισμένους εργαζόμενους της Ford στον Καναδά.

Η Ford Motor ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε προκαταρκτική συμφωνία με το καναδικό συνδικάτο εργαζομένων στην αυτοκινητοβιομηχανία Unifor για νέα τριετή εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας.

Η συμφωνία καλύπτει περισσότερους από 5.000 συνδικαλισμένους εργαζόμενους της Ford στον Καναδά, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η Ford και η Unifor δεν απάντησαν άμεσα, , σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό των λεπτομερειών της συμφωνίας.

Η Unifor ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τη Ford τον περασμένο μήνα, εγκαινιάζοντας τις συνομιλίες για νέες συλλογικές συμβάσεις με τις τρεις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες του Ντιτρόιτ - τη Ford, τη General Motors (GM) και τη Stellantis. Το συνδικάτο διεκδικεί καλύτερες αμοιβές, μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια και βελτιωμένες παροχές για τα σχεδόν 19.000 μέλη του που εργάζονται στις τρεις εταιρείες.

Η Unifor είχε δηλώσει τον προηγούμενο μήνα ότι επέλεξε να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τη Ford επειδή θεωρεί πως η εταιρεία έχει επιδείξει τη μεγαλύτερη δέσμευση στη διατήρηση της παραγωγικής της παρουσίας στον Καναδά.

Η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί μέσω ψηφοφορίας από τα μέλη της Unifor που εργάζονται στη Ford.

Οι ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις μεταξύ της Unifor και των αυτοκινητοβιομηχανιών λήγουν στις 20 Σεπτεμβρίου.

Το συνδικάτο ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις νωρίτερα από το συνηθισμένο, επικαλούμενο την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών.

Περίπου 6.000 εργαζόμενοι έχουν απολυθεί ή τεθεί εκτός εργασίας στα εργοστάσια των τριών αυτοκινητοβιομηχανιών, καθώς οι εταιρείες έχουν μεταφέρει ή αναστείλει την παραγωγή σε αρκετές εγκαταστάσεις.