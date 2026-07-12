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Κίνα: Η σταθερή βελτίωση της κινεζικής οικονομίας συνεχίστηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2026

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Κίνα: Η σταθερή βελτίωση της κινεζικής οικονομίας συνεχίστηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2026
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Στο ίδιο διάστημα η καταναλωτική δραστηριότητα συνέχισε ν’ ανακάμπτει.

Η οικονομία της Κίνας διατήρησε τη σταθερή βελτίωσή της στο πρώτο εξάμηνο του έτους, με την ανάκαμψη της κατανάλωσης να συνεχίζεται, ενώ οι εταιρίες υψηλής τεχνολογίας συγκέντρωσαν θετική αναπτυξιακή δυναμική, σύμφωνα με τα στοιχεία του κέντρου, State Information Center (SIC) υπό την Επιτροπή Εθνικής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων (NDRC), που έχει την κεντρική ευθύνη για τον οικονομικό σχεδιασμό του Πεκίνου.

Η καταναλωτική δραστηριότητα συνέχισε ν’ ανακάμπτει στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, καθώς ο δείκτης που καταγράφει τις πληρωμές από την κατανάλωση εκτός του διαδικτύου κατέγραψε ετήσια αύξηση 2,7%, ενώ η επισκεψιμότητα στις εμπορικές συνοικίες αυξήθηκε κατά 5,7%, όπως δείχνουν τα στοιχεία του SIC.

Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι οι δαπάνες των καταναλωτών για την αγορά ηλεκτρονικών προϊόντων αυξήθηκαν 9,5% κατά την ίδια περίοδο, ενώ οι δαπάνες για τις μεταφορές, αλλά και το γρήγορο φαγητό σχετικά με πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες αυξήθηκαν 6,1% και 4,9% αντίστοιχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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