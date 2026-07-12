Ανδρουλάκης: Παρουσιάζει τη Δευτέρα τις 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους

Η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στις 13:00, στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη.

Συνέντευξη Τύπου σχετικά με τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους παραχωρεί αύριο ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης συνοδευόμενος από τον υπεύθυνο Κ.Τ.Ε. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Παύλο Χρηστίδη, τον γραμματέα του Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργο Κουτρουμάνη και τον εκπρόσωπο Τύπου Κώστα Τσουκαλά. Η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στις 13:00, στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ