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Ανδρουλάκης: Παρουσιάζει τη Δευτέρα τις 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους

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Ανδρουλάκης: Παρουσιάζει τη Δευτέρα τις 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους
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Η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στις 13:00, στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη.

Συνέντευξη Τύπου σχετικά με τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους παραχωρεί αύριο ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης συνοδευόμενος από τον υπεύθυνο Κ.Τ.Ε. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Παύλο Χρηστίδη, τον γραμματέα του Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργο Κουτρουμάνη και τον εκπρόσωπο Τύπου Κώστα Τσουκαλά. Η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στις 13:00, στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Νίκος Ανδρουλάκης
ΠΑΣΟΚ
Συνταξιούχοι
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