Με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 17,3 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, οι χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων τον Ιούλιο διαμορφώνονται στα ίδια επίπεδα με τον Ιούνιο. Το βλέμμα πλέον στο «θερμόμετρο» και πόσο θα «κοκκινήσει» τις τιμές τις επόμενες μέρες

Με οριακές αλλαγές διαμορφώνεται ο τιμοκατάλογος των «πράσινων» τιμολογίων για τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο με τη συντριπτική πλειοψηφία των προμηθευτών να επιλέγουν να διατηρήσουν τις ίδιες χρεώσεις, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των προηγούμενων ημερών.

Ειδικότερα, το εύρος των τιμών ξεκινάει από τα 13,8 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα και φτάνει σε μέγιστη τιμή τα 22,6 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, ενώ η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 17,3 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα. Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα, τα αντίστοιχα νούμερα είχαν διαμορφωθεί κατά ανάλογο τρόπο με ελάχιστη και μέγιστη χρέωση στα 13,8 λεπτά και 21,6 λεπτά με την μέση τιμή να «κλείνει» στα 17,2 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Οι αλλαγές από μήνα σε μήνα αφορούν το πράσινο τιμολόγιο της Protergia με την τιμή να υποχωρεί τον Ιούλιο στα 14,4 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα από 15,9 λεπτά τον προηγούμενο μήνα, ενώ ανοδικά ελαφρώς ανοδικά κινήθηκαν ΕΛΙΝ, Volton και Enerwave (πάνω από 100 kWh) με τις τιμές να διαμορφώνονται σε 15,2 λεπτά από 14,3 λεπτά για την ΕΛΙΝ (+6%), 19,6 λεπτά από 18,6 λεπτά για την Volton (+5%), και 22,6 λεπτά από 21,6 λεπτά για την Enerwave (+5%).

Χρειάζεται να σημειωθεί ότι η μέση τιμή χονδρικής αγοράς ρεύματος γνώρισε μικρή αύξηση από μήνα σε μήνα, «κλείνοντας» τον Ιούνιο στα 92,93€/MWh από 88,98€/MWh τον Μάιο, πράγμα που ωστόσο, όπως αποτυπώθηκε στις χρεώσεις που ανακοίνωσαν οι προμηθευτές, δεν «υπαγόρευσε» σοβαρές αναπροσαρμογές στα τιμολόγια προς τα πάνω.

Αντίθετα, εγκράτεια υπήρξε και «προς τα κάτω» με μόνο την Protergia να κινείται καθοδικά από μήνα σε μήνα με την πλειοψηφία των προμηθευτών να εμμένουν στα αποτελέσματα της «άσκησης» που θέλει να αυξάνουν τα κόστη προμήθειας τον Ιούλιο και επομένως να κρίνουν προτιμότερο να μείνουν στα τρέχοντα επίπεδα προκειμένου να προλάβουν τυχόν μελλοντικές «βίαιες» αλλαγές τον Αύγουστο σε μια προσπάθεια να ισοφαρίσουν ενδεχόμενες αποκλίσεις ανάμεσα στην πρόβλεψη και την εκκαθάριση του μήνα.

Σε κάθε περίπτωση, η συμπεριφορά των εταιρείας προμήθειας και αυτόν τον μήνα επιβεβαιώνει την «πεπατημένη» που δείχνει να εδραιώνεται τους τελευταίους μήνες και η οποία αφορά από την μία την πρόθεση να αποφεύγονται μεγάλες αυξομειώσεις στις χρεώσεις που αποθαρρύνουν το πελατολόγιο των εταιρειών, δημιουργώντας σε ορισμένες περιπτώσεις «τάσεις φυγής» και από την άλλη την «αγωνία» των προμηθευτών να διατηρούνται σταθερά κοντά και γύρω από τα κόστη της αγοράς προμήθειας.

Αν και παρουσιάζονται διαφορές από εταιρεία σε εταιρεία και από μήνα σε μήνα, εντούτοις, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές της αγοράς που συνομίλησαν με το insider.gr, το «μοτίβο» δείχνει να «οδηγεί» την εμπορική πολιτική στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Να σημειωθεί τέλος ότι η προσοχή όλων – καταναλωτών και προμηθευτών – στρέφεται πλέον περισσότερο στον Ιούλιο με τον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού να έχει «ποδαρικό» με ιδιαίτερα υψηλές τιμές σε συνέχεια του κύματος καύσωνα που πλήττει την χώρα και οδηγεί σε υψηλότερη ζήτηση, γεγονός που με την σειρά του αυξάνει τις τιμές. Εδώ το ερώτημα είναι πως θα εξελιχθεί η κατάσταση τις αμέσως επόμενες μέρες και κατά πόσο θα φτάσει να προσομοιάζει στα «νούμερα» του καλοκαιριού του 2024 όταν και οι τιμές ρεύματος κατέγραψαν ιδιαίτερα «υψηλές πτήσεις».

Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας με τις χρεώσεις των «πράσινων» τιμολογίων για τον μήνα Ιούλιο 2026: