Η κυβέρνηση Τραμπ δεν ανανεώνει την τριμερή εμπορική συμφωνία USMCA με Καναδά και Μεξικό

Το «κύριο» ζήτημα του Τραμπ με την USMCA επικεντρώνεται στα ελλείμματα των ΗΠΑ με τους δύο εμπορικούς τους εταίρους, σύμφωνα με πηγές.

Απόφαση να μην ανανεώσει την τριμερή εμπορική συμφωνία της (USMCA) με τον Καναδά και το Μεξικό, έλαβε η κυβέρνηση Τραμπ, επιλέγοντας αντ' αυτού να διεξάγει ετήσιες αναθεωρήσεις της συνθήκης. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάποτε χαρακτήρισε την USMCA ως «την καλύτερη συμφωνία που έχουμε κάνει ποτέ».

Η απόφαση για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών-Μεξικού-Καναδά, αποκαλύφθηκε την Τετάρτη, στην λήξη της προθεσμίας για τους τρεις εμπορικούς εταίρους της Βόρειας Αμερικής που θα αποφάσιζα εάν θα ανανεώσουν τη συμφωνία τους για μια ακόμη 16ετή θητεία.

Η απόφαση σημαίνει ότι η USMCA θα παραμείνει σε ισχύ για μια ακόμη δεκαετία, υπό την προϋπόθεση ότι κανένα μέλος δεν προσπαθήσει να αποσυρθεί από αυτήν. Αλλά ενεργοποιεί επίσης ετήσιες αναθεωρήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επαναδιαπραγμάτευση σημαντικών τμημάτων της συνθήκης.

Ο Τραμπ «επέλεξε να μην εγκρίνει την ανανέωση της USMCA χωρίς να αντιμετωπίσει υπάρχοντα ζητήματα», τόνισε στους δημοσιογράφους ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Με άλλα λόγια, οι ΗΠΑ δεν συμφώνησαν να ανανεώσουν την USMCA στην τρέχουσα μορφή της. Έτσι, ως αποτέλεσμα, η USMCA δεν ανανεώνεται», πρόσθεσε.

Το «κύριο» ζήτημα του Τραμπ με την USMCA επικεντρώνεται στα ελλείμματα των ΗΠΑ με τους δύο εμπορικούς τους εταίρους, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Ο Εμπορικός Εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «θα συνεχίσει να συνεργάζεται με το Μεξικό και τον Καναδά για την αντιμετώπιση των ελλείψεων της Συμφωνίας».