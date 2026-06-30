Πληθωρισμός: Απροσδόκητη πτώση στην Γαλλία, έπιασε τον στόχο της ΕΚΤ - Υποχώρησε στο 2,4% στην Γερμανία

«Έριξε» ρυθμούς ο πληθωρισμός στην Γαλλία, για πρώτη φορά από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν καθώς υποχώρησε το κόστος ενέργειας.

«Έριξε» ρυθμούς ο πληθωρισμός στην Γαλλία, για πρώτη φορά από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν καθώς υποχώρησε το κόστος ενέργειας, μειώνοντας την πίεση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια.

Συγκεκριμένα, η αύξηση των τιμών καταναλωτή στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης μειώθηκε στο 2% τον Ιούνιο από 2,8% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία Insee. Αυτή είναι η μεγαλύτερη υποχώρηση εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο και πολύ περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι οικονομολόγοι, των οποίων η μέση πρόβλεψη έβλεπε επιβράδυνση στο 2,3%.

Επιβράδυνση κατέγραψε τον Ιούνιο και ο γερμανικός πληθωρισμός, καθώς διαμορφώθηκε στο 2,4% από 2,7% τον Μάιο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας την Τρίτη.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει ότι ο εναρμονισμένος με την ΕΕ δείκτης τιμών καταναλωτή θα διαμορφωθεί στο 2,5%.