Εκτός τα δημοτικά τέλη από τους λογαριασμούς ρεύματος - Εξετάζεται η λύση της ΑΑΔΕ

Την απεμπλοκή της είσπραξης των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών κάνοντας ένα πρώτο βήμα με σχετική νομοτεχνική βελτίωση στο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι «σκέψεις» για ΑΑΔΕ με ορίζοντα εφαρμογής από τις αρχές του 2028.

Εναλλακτικούς τρόπους πέρα από τον λογαριασμό ρεύματος προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών για την είσπραξη των δημοτικών τελών προχωρώντας σε σχετική νομοτεχνική βελτίωση στο πλαίσιο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σημειώνεται ότι ο διαχωρισμός της είσπραξης των δημοτικών τελών και εν γένει των τελών υπέρ ΟΤΑ από τους λογαριασμούς ρεύματος συνιστά πάγιο αίτημα των εταιρειών προμήθειας με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) να στέλνει σχετική επιστολή επί του θέματος στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που προηγήθηκε για τον Κώδικα.

Σε αυτήν επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι «Πάγια θέση του Συνδέσμου μας είναι ότι οι Προμηθευτές ενέργειας θα πρέπει να απεμπλακούν πλήρως από οποιαδήποτε υποχρέωση σχετίζεται με την είσπραξη τελών υπέρ τρίτων (όπως λ.χ. εν προκειμένω τα τέλη υπέρ των ΟΤΑ και υπέρ της ΕΡΤ), καθότι τα τέλη αυτά δεν σχετίζονται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο με την παροχή του αγαθού της ενέργειας ή με την εν γένει δραστηριότητα των Προμηθευτών».

Νομοτεχνική βελτίωση του Υπουργείου Εσωτερικών

Υπό αυτό το πρίσμα, ο κλάδος, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, «χαιρετίζει» την εν λόγω πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, υπογραμμίζοντας, την ίδια στιγμή, τόσο την ανάγκη να υπάρξει σαφήνεια στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο όσο και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που θα φέρει στην πράξη την εν λόγω ρύθμιση. Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, μιλώντας στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έκανε λόγο για νομοτεχνική βελτίωση που θα τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του 2028.

Ειδικότερα, όπως τόνισε ο ίδιος, με την νομοτεχνική βελτίωση προβλέπεται ένα Προεδρικό Διάταγμα – με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης – ώστε να δίδεται η δυνατότητα να εξεταστεί και να υλοποιηθεί ένα σύστημα καταβολής των δημοτικών τελών, όχι πλέον μέσω των λογαριασμών ρεύματος αλλά μέσω και άλλων τρόπων, όπως γίνεται η αντίστοιχη είσπραξη φορολογίας.

Μέθοδος αλά ΕΝΦΙΑ

Με άλλα λόγια, η εναλλακτική αφορά στην είσπραξη των τελών μέσω της ΑΑΔΕ κατά τα πρότυπα του ΕΝΦΙΑ που αντίστοιχα είχε ξεκινήσει να εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος και στη συνέχεια πέρασε στο σύστημα της ΑΑΔΕ. Η εν λόγω ρύθμιση ανοίγει τον δρόμο για να συμβεί κάτι αντίστοιχο, απαντώντας σε ένα διαχρονικό αίτημα που υπάρχει στον κλάδο και εδράζεται στην πρόθεση να απαλλαχθεί ο λογαριασμός ρεύματος από χρεώσεις που δεν σχετίζονται με το αγαθό της ενέργειας.

Στον λογαριασμό… μόνο τα ενεργειακά

«Η επιβάρυνση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας με φόρους και τέλη που ουδόλως σχετίζονται με το αγαθό της ενέργειας πλήττει τη δυνατότητα των καταναλωτών να εξοφλούν εγκαίρως τους λογαριασμούς τους και προκαλεί σύγχυση ως προς το πραγματικό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας», αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του ο ΕΣΠΕΝ.

Χρειάζεται να σημειωθεί ότι ανάλογη είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το «Affordable Energy Action Plan» που εγκρίθηκε πρόσφατα να κάνει λόγο για μείωση της φορολογίας στην ηλεκτρική ενέργεια και αφαίρεση μη ενεργειακών συνιστωσών από τους λογαριασμούς.

Τι ισχύει με τα ληξιπρόθεσμα

Χρειάζεται να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, η διαχείριση των ληξιπρόθεσμων χρεών που αφορούν τέλη υπέρ των ΟΤΑ γίνεται με διαφορετικό τρόπο έναντι των χρεών που σχετίζονται με τα τέλη δικτύου και καταβάλλονται υπέρ των Διαχειριστών. Στην πρώτη περίπτωση, οι προμηθευτές μεταβιβάζουν τα χρέη στους οικείους δήμους χωρίς να διατηρούν κάποια περαιτέρω υποχρέωση ως προς την είσπραξη και την καταβολή τους ενώ στη δεύτερη περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρεώσεις δικτύου σχετίζονται με το αγαθό της ενέργειας, οι προμηθευτές υποχρεούνται να καταβάλουν στους Διαχειριστές τα αναλογούντα ποσά ακόμη κι αν δεν τα έχουν εισπράξει.

Ο παραπάνω διαχωρισμός υπογραμμίζει περαιτέρω την ανάγκη να παραμείνουν στο λογαριασμό ρεύματος αυτά τα «στοιχεία» που σχετίζονται με το αγαθό της ενέργειας, αφαιρώντας τα υπόλοιπα που αξιοποιούν την συγκεκριμένη «φόρμουλα» ως «εισπρακτικό μηχανισμό» και μόνο με την όλη λογική να αντιστοιχεί σε προηγούμενη κατάσταση που πλέον έχει εκλείψει.

Ενδεικτικά, η σχετική διάταξη, όπως επισημαίνει στην επιστολή του ο ΕΣΠΕΝ, θεσπίστηκε πριν σχεδόν 50 έτη με την ΔΕΗ τότε μοναδικό προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρόβλεψη αυτή «μπορούσε ίσως να εξηγηθεί εξαιτίας του δημόσιου (και μονοπωλιακού) χαρακτήρα της ΔΕΗ, που μάλιστα αποτελούσε πιθανόν και τον μοναδικό φορέα με τις αναγκαίες υποδομές για τη σχετική διαδικασία».

Υψηλό διαχειριστικό κόστος

Από εκεί και πέρα, ο Σύνδεσμος δεν παραλείπει να υπογραμμίσει το διαχειριστικό κόστος των Προμηθευτών για την είσπραξη και απόδοση των τελών υπέρ ΟΤΑ, πράγμα που καταλήγει να «υπερβαίνει κατά πολύ το προβλεπόμενο αντάλλαγμα, ενώ οι προβλέψεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου για την τροποποίηση των κατηγοριών και του ύψους των τελών υπέρ ΟΤΑ που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ενέργειας αυξάνουν περαιτέρω το ήδη δυσανάλογα υψηλό διαχειριστικό κόστος που τους μετακυλίεται».

«Αβάσιμη» η πρόβλεψη για διακοπή ρεύματος

Τέλος, οι προμηθευτές ζητούν να απαλειφθεί εκ του νόμου η πρόβλεψη περί υποχρέωσης του προμηθευτή να προβαίνει σε αποκοπή της σύνδεσης όταν συμπληρώνονται ληξιπρόθεσμες οφειλές Τέλους Καθαριότητας – Φωτισμού (Τ.Κ.Φ.) τριών συνεχόμενων μηνών, υπογραμμίζοντας ότι αφενός αυτό αντιβαίνει με το «πνεύμα» του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και αφετέρου και βασικότερον η παροχή του αγαθού της ενέργειας δεν μπορεί να συναρτάται με παραμέτρους και πράγματα που δεν σχετίζονται επ’ ουδενί με το αγαθό της ενέργειας. «Σε κάθε περίπτωση, τα τέλη ΥΠΕΝ ΟΤΑ αποτελούν μόνον ένα τμήμα του συνολικού λογαριασμού ρεύματος (περί το 5%) και συνεπώς η διακοπή της σύνδεσης μόνο γι αυτό θα ερχόταν σε αντίθεση με την αρχή της αναλογικότητας», όπως τονίζει, μεταξύ άλλων, ο Σύνδεσμος.