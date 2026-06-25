Κεραμέως: «Παραδώσαμε οικισμό εργατικών κατοικιών στην Κυρακαλή Γρεβενών που εκκρεμούσε για πάνω από 20 χρόνια»

Τις εργατικές κατοικίες του οικισμού Κυρακαλής Γρεβενών εγκαινίασε την Πέμπτη 25 Ιουνίου η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ολοκληρώνοντας ένα σημαντικό έργο κοινωνικής στέγασης, η περάτωση του οποίου είχε μπλοκάρει για περισσότερο από 20 χρόνια.

Τις εργατικές κατοικίες του οικισμού Κυρακαλής Γρεβενών εγκαινίασε την Πέμπτη 25 Ιουνίου η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ολοκληρώνοντας ένα σημαντικό έργο κοινωνικής στέγασης, η περάτωση του οποίου είχε μπλοκάρει για περισσότερο από 20 χρόνια.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:

«Η σημερινή ημέρα είναι μία ημέρα χαράς και αισιοδοξίας, καθώς βλέπουμε να ολοκληρώνεται και να παραδίδεται στους ωφελούμενους ένα πραγματικό έργο πνοής. Ογδόντα νέες εξαιρετικές κατοικίες που θα ωφελήσουν πάνω από 300 συμπολίτες μας. Ένα έργο το οποίο ξεκίνησε πριν από 23 χρόνια αλλά μπλέχτηκε στα γρανάζια της ελληνικής γραφειοκρατίας. Η πολιτική βούληση ωστόσο ήταν εκεί. Τα τελευταία χρόνια κάναμε κάποιες δραστικές ενέργειες προκειμένου να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε το έργο σε πολύ γρήγορους χρόνους με την εξαιρετική συνεργασία του αναδόχου κα με την εξαιρετική επιμέλεια της ΔΥΠΑ και του Υπουργείου Εργασίας καταφέραμε να το ξεμπλοκάρουμε, να το ολοκληρώσουμε και σήμερα παραδώσαμε ήδη τα 40 πρώτα παραχωρητήρια στους ωφελούμενους».

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε:

«Η σημερινή ημέρα έχει ιδιαίτερη αξία για τη ΔΥΠΑ, γιατί ένα έργο που παρέμενε για χρόνια ανολοκλήρωτο βρίσκει επιτέλους τον πραγματικό του προορισμό: τους ανθρώπους για τους οποίους σχεδιάστηκε. Πίσω από καθεμία από αυτές τις κατοικίες βρίσκεται μια οικογένεια που περίμενε να αποκτήσει το δικό της σπίτι, να νιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Η ολοκλήρωση του οικισμού της Κυρακαλής επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να μετατρέπουμε εκκρεμότητες του παρελθόντος σε ουσιαστικές λύσεις για τους πολίτες, υλοποιώντας παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες και βελτιώνουν την καθημερινότητα των δικαιούχων. Η ΔΥΠΑ συνεχίζει με συνέπεια να αξιοποιεί τη στεγαστική της περιουσία και να ολοκληρώνει οικιστικά έργα που παρέμεναν για χρόνια σε εκκρεμότητα, ενισχύοντας την πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγαση και στηρίζοντας εργαζόμενους, οικογένειες και τοπικές κοινωνίες σε ολόκληρη τη χώρα».

Η έναρξη της εγκατάστασης των πρώτων δικαιούχων στον οικισμό σηματοδοτεί την απόδοση ενός έργου που σχεδιάστηκε για να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες περίπου 300 πολιτών της περιοχής.

Στην παρούσα φάση παραχωρούνται οι πρώτες 40 κατοικίες στους δικαιούχους που έχουν ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία ελέγχου, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται για τους υπόλοιπους δικαιούχους και επιλαχόντες του οικισμού.

Το έργο δημοπρατήθηκε το 2003 από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και ολοκληρώθηκε από τη ΔΥΠΑ, η οποία, ως καθολικός διάδοχος του Οργανισμού, προχώρησε μεθοδικά στην ολοκλήρωση και την απόδοσή του στους δικαιούχους.

Ο οικισμός Κυρακαλής περιλαμβάνει συνολικά 80 κατοικίες, οργανωμένες σε συγκροτήματα διώροφων κτιρίων, καθώς και κοινόχρηστες υποδομές που έχουν σχεδιαστεί για την εξυπηρέτηση των κατοίκων. Παράλληλα, διαθέτει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία μιας σύγχρονης και λειτουργικής οικιστικής κοινότητας.

Μεταξύ των δικαιούχων περιλαμβάνονται πολύτεκνες οικογένειες, οικογένειες με παιδιά και δικαιούχοι που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, γεγονός που αναδεικνύει τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος εργατικής κατοικίας και τη σημασία του για την τοπική κοινωνία.