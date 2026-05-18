Συνάντηση ΥΠΟΙΚ των G7 με κεντρικούς τραπεζίτες στη σκιά του sell off των ομολόγων

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ομάδας των 7 πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών (G7) συναντώνται σήμερα στο Παρίσι, προσπαθώντας να βρουν κοινό έδαφος σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των οικονομικών εντάσεων και των παγκόσμιων ανισορροπιών μπροστά στο ξεπούλημα στις αγορές ομολόγων, που πυροδοτήθηκε από τις ανησυχίες για πληθωριστικούς κινδύνους λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Οι υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν τις οικονομικές συνέπειες από τη σύγκρουση και τη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές ομολόγων, που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία στην Ιαπωνία. Οι τιμές των ομολόγων από το Τόκιο έως τη Νέα Υόρκη επέκτειναν σήμερα τις απώλειές τους, με τους επενδυτές να στοιχηματίζουν σε αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες εν μέσω ανησυχιών ότι οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας μπορεί να τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό.

Ερωτηθείς εάν οι αγορές ομολόγων καταρρέουν, ο Γάλλος ΥΠΟΙΚ Ρολάν Λεσκίρ δήλωσε: «Υφίστανται διόρθωση - Δεν θα έλεγα ότι καταρρέουν. Δεν είμαστε πλέον σε μια περίοδο κατά την οποία το δημόσιο χρέος δεν είναι ζήτημα», πρόσθεσε προσερχόμενος στη σύνοδο. Στη σύνοδο που συμμετέχουν και εκπρόσωποι κεντρικών τραπεζών από τις χώρες της G7, θα εξεταστεί το πώς μπορούν οι χώρες να συντονίσουν την απάντησή τους σε σοκ όπως ο πληθωρισμός, μέσω προσωρινών, στοχευμένων και αναστρέψιμων μέτρων.

Ερωτηθείσα κατά την άφιξή της εάν ανησυχεί από το ξεπούλημα των ομολόγων, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζα Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε σε δημοσιογράφους: «Πάντα ανησυχώ, αυτή είναι η δουλειά μου!» Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 θα προσπαθήσουν να βρουν κοινό έδαφος για να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες οικονομικές εντάσεις και να συντονίσουν την προμήθεια κρίσιμης σημασίας πρώτων υλών.

Αλλά οι διαφωνίες εντός της G7 περιπλέκουν τις προσπάθειες να προβάλουν μια εικόνα ενότητας καθώς οι υπουργοί ετοιμάζονται για τη σύνοδο σε επίπεδο ηγετών στις 15-17 Ιουνίου στο γαλλικό θέρετρο Εβιάν. Στην καρδιά της ατζέντας του Παρισιού θα βρεθεί αυτό που ο Λεσκίρ περιέγραψε πριν από τη σύνοδο ως βαθιές παγκόσμιες οικονομικές ανισορροπίες που τροφοδοτούν τους τριγμούς στο εμπόριο και δημιουργούν τον κίνδυνο αναταραχής στις χρηματοοικονομικές αγορές.

«Ο τρόπος με τον οποίο η παγκόσμια οικονομία αναπτύσσεται τα τελευταία περίπου 10 χρόνια είναι ξεκάθαρα μη βιώσιμος», δήλωσε, καταδεικνύοντας ένα μοτίβο στο οποίο η Κίνα καταναλώνει λιγότερο, οι ΗΠΑ καταναλώνουν περισσότερο και η Ευρώπη επενδύει λιγότερο. Ο Λεσκίρ, που θα είναι ο οικοδεσπότης των συνομιλιών, δήλωσε ότι η G7 προσφέρει μια ευκαιρία για ειλικρινή διάλογο μεταξύ συμμάχων σε μια περίοδο διευρυνόμενων διαφωνιών με την Ουάσιγκτον.

«Οι συζητήσεις αυτές δεν είναι εύκολες. Δεν πρόκειται να σας πω ότι συμφωνούμε στα πάντα, μεταξύ άλλων φυσικά, πρώτα απ’ όλα, με τους Αμερικανούς φίλους μας», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός σε δημοσιογράφους πριν από τη σύνοδο. Η διήμερη συνάντηση έρχεται σε συνέχεια της συνόδου μεταξύ του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου πρόεδρου Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο από την οποία προέκυψαν λίγες απτές επιτυχίες στο οικονομικό πεδίο.

Οι υπουργοί Οικονομικών θα αναζητήσουν ενημέρωση για τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνα μετά τη σύνοδο Τραμπ-Σι και τις τελευταίες προσπάθειες των ΗΠΑ να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι το ταξίδι στην Κίνα ήταν πολύ επιτυχημένο, προσθέτοντας ότι θα ενθαρρύνει τις χώρες της G7 να υιοθετήσουν κυρώσεις για να στοχοθετήσουν την «πολεμική μηχανή» του Ιράν.

Μια ακόμα προτεραιότητα θα είναι τα κρίσιμης σημασίας ορυκτά και σπάνιες γαίες, όπου οι κυβερνήσεις της G7 προσπαθούν να συντονίσουν τις προσπάθειες για να μειώσουν την εξάρτηση από την Κίνα, που κυριαρχεί στις εφοδιαστικές αλυσίδες οι οποίες είναι ζωτικές για τεχνολογίες όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, η ανανεώσιμη ενέργεια και τα αμυντικά συστήματα.

Ο Λεσκίρ δήλωσε ότι η G7 θα πιέσει για ισχυρότερο συντονισμό για την παρακολούθηση των αγορών, την πρόβλεψη διαταραχών και την ανάπτυξη εναλλακτικών προμηθειών όπως μέσω κοινών σχεδίων που θα αφορούν συμμαχικές οικονομίες. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι «καμία χώρα δεν θα μπορεί ξανά να έχει μονοπώλιο» σε τέτοιες ύλες, δήλωσε.