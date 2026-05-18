Πτωτικό 4x4 για το Bitcoin - «Καπνός» 657 εκατ. δολάρια σε 24 ώρες

Στο όριο των 77.000 δολαρίων διαπραγματεύεται το Bitcoin τη Δευτέρα (-0,83% στα 77.661 δολάρια), με τις συνολικές ρευστοποιήσεις να φτάνουν τα 657 εκατ. δολάρια σε διάστημα 24 ωρών, με τα 584 εκατ. δολάρια να προέρχονται από long θέσεις. Πιέσεις παρατηρούνται σε όλη την αγορά των crypto με απώλειες 1,66% για το Ether στα 2.153 δολάρια, πτώση 1,2% στα 85,57 δολάρια για το Solana και κατρακύλα 4,09% στα 0,10 δολάρια για το Dogecoin.

Αφορμή για το sell off αποτέλεσε η αιχμηρή ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social: «Για το Ιράν, ο χρόνος κυλά και καλύτερα να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα τους μείνει τίποτα. Ο χρόνος είναι πλέον κρίσιμος» έγραψε ο Τραμπ, μετά από τις αδιέξοδες διαπραγματεύσεις και μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο επιθετικός τόνος του αναζωπύρωσε τους φόβους για κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, στέλνοντας τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη και ενισχύοντας το δολάριο ΗΠΑ αλλά και τις ομολογιακές αποδόσεις, ενώ οι επενδυτές εγκατέλειψαν τα πιο επικίνδυνα assets. Οι γεωπολιτικές ανησυχίες επιδείνωσαν τις υπάρχουσες πιέσεις ενώ ευρύτεροι μακροοικονομικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των άκαμπτων δεδομένων για τον πληθωρισμό (PPI και CPI), ενίσχυσαν το πτωτικό κλίμα.

Το μαζικό «ξεπούλημα» ώθησε τον Δείκτη Φόβου στο ανησυχητικό 29, αφού βρισκόταν σε ουδέτερο 50 μόλις ημέρες πριν. Μεταξύ των altcoins, το Quant αποδυναμώνεται 7% και διαπραγματεύεται κοντά στα 75 δολάρια. Εν μέσω της μεγάλης αναταραχής στην αγορά, ο «Machi Big Brother», το ψευδώνυμο του επιχειρηματία Τζέφρι Χουάνγκ, ρευστοποίησε τις θέσεις του, αφού έχασε 73 εκατ. δολάρια σε έξι μήνες.

Ο Χουάνγκ έχει πλέον πάνω από 335 ρευστοποιήσεις, με 262 να πραγματοποιούνται μόνο τον Ιανουάριο του 2026 κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της μεταβλητότητας, ενώ τα ETFs της ναυαρχίδας των κρυπτονομισμάτων έχουν καταγράψει καθαρές εκροές 1,039 δισ. δολαρίων για την εβδομάδα 11-15 Μαΐου, διακόπτοντας έξι συνεχόμενες εβδομάδες θετικών εισροών.