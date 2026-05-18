Παπασταύρου: «Ο Τραμπ αναγνωρίζει την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη»

Για την αναπαραγωγή της συνέντευξής του από τον Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, μίλησε στην ΕΡΤ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου τονίζοντας ότι «αναγνωρίζεται η ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ».

Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι παραχώρησε τη συνέντευξη στο συνέδριο των Δελφών, η οποία ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Ευρωπαίος πρωθυπουργός που μίλησε για ρεαλισμό. «Είπε το “ναι” στη μετάβαση στην ενέργεια, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα, ενώ σημείωσε ότι «είμαστε μια χώρα που έχουμε έναν πρωθυπουργό που προέταξε το εθνικό συμφέρον».

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι στον 21ο αιώνα η ενέργεια είναι γεωπολιτική ισχύς και «όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει τη μοίρα του, διαφορετικά είναι όμηρος των επιλογών των άλλων».

«Στόχος η πρώτη γεώτρηση να γίνει το α΄ τρίμηνο του 2027»

Σχετικά με τους υδρογονάνθρακες, ανέφερε ότι «κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η κοινοπραξία να προχωρήσει και να μπει γεωτρύπανο όσο πιο γρήγορα γίνεται, το α΄ τρίμηνο του 2027 ή νωρίτερα.

Η κοινοπραξία μιλά για ένα δυνητικό κοίτασμα 270 δισεκ. ευρώ κυβικών μέτρων. Αυτό μπορεί να αποφέρει 10 δισ. στην Ελλάδα και τον Έλληνα φορολογούμενο».

«Η Τουρκία δεν είναι ευτυχισμένη με κινήσεις που “υψώνουν” την Ελλάδα»

«Όλες οι κινήσεις που έχουμε κάνει έχουν γίνει στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας», ανέφερε ο κ. Παπασταύρου, συμπληρώνοντας ότι «και με τον Κάθετο Διάδρομο και με τις υποδομές που έχουμε ουσιαστικά τροφοδοτούμε μια αγορά 100 εκατ. ανθρώπων δυνητικά και ουσιαστικά σε έναν βαθμό περιθωριοποιούμε τον ρόλο της Τουρκίας».

«Αυτές οι εξελίξεις οι οποίες δεν είναι εχθρικές για κανέναν, δημιουργούν μια δυσκολία στην Άγκυρα», είπε, ενώ σχετικά με το νομοσχέδιο Γαλάζια πατρίδα σχολίασε ότι «με μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».

Τέλος, ο κ. Παπασταύρου επανέλαβε ότι «το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και δε δεσμεύει της χώρες της ΕΕ».

«Με το νέο Χωροταξικό δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση στα 25 μέτρα από την ακτογραμμή»

Ερωτηθείς για τον νέο Χωροταξικό Σχεδιασμό, ξεκαθάρισε ότι «ο τουρισμός αποτελεί τη ναυαρχίδα της ελληνικής οικονομίας».

«Μέχρι τώρα είχαμε κανόνες που ίσχυαν το ίδιο για όλους. Εμείς βάζουμε κανόνες που έρχονται και δημιουργούν ένα πλαίσιο που προσπαθεί να φωτογραφήσει κάθε περιοχή ξεχωριστά», δήλωσε.

Εξήγησε, μάλιστα, ότι «μέχρι στιγμής για να χτίσει κάποιος ένα ξενοδοχείο ήθελε τέσσερα στρέμματα, ενώ τώρα χρειάζονται οκτώ. Πρόσθεσε ότι αν το νησί δέχεται πίεση, τα οκτώ γίνονται 12 και σε περιοχές με έντονη πίεση γίνονται 16».

Έπειτα, ο κ. Παπασταύρου απέδωσε έμφαση σε μια ρύθμιση που αποτελεί, όπως είπε, παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα. «Με τον Χωροταξικό από την ακτογραμμή 0 μέχρι 25 μέτρα δεν θα επιτρέπεται οποιαδήποτε νέα κατασκευή και νέα διαμόρφωση».

«Εφικτή η αυτοδυναμία στις εκλογές»

Σχετικά με την εκλογική αναμέτρηση του 2027, ο κ. Παπασταύρου εξέφρασε την αισιοδοξία του για την αυτοδυναμία. «Οι πολίτες μπορούν να κρίνουν που ήμασταν και που είμαστε», ανέφερε και συμπλήρωσε ότι «δεν υπάρχει πιο αληθινή κοινωνική πολιτική από το να πας την ανεργία από το 18% στο 8% δεν υπάρχει».

«Μόνο η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αποδείξει ότι δημιουργεί πολιτική και οικονομική σταθερότητα, προστατεύοντας και τα σύνορα», ενώ δήλωσε ότι «ο πλούτος μπορεί να μεγαλώσει με επενδύσεις, καθώς δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα».

Για Τσίπρα και Καρυστιανού

Σχετικά με την ανακοίνωση για την ίδρυση κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου, σχολίασε ότι «είναι ο πρωθυπουργός που τον εμπιστεύτηκε πιο πολύ η ελληνική κοινωνία σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και την απογοήτευσε με τη διακυβέρνησή του».

«Δεν έχω δει καμία διάθεση για αυτοκριτική», είπε, και πρόσθεσε ότι «εκτός από την οικονομική καταστροφή πρέπει να απολογηθεί και για το γεγονός ότι ποινικοποίησε την πολιτική ζωή και κυνήγησε πολιτικούς αντιπάλους».

Για την Μαρία Καρυστιανού, δήλωσε ότι «σημασία έχει να καταλάβουμε ποια είναι η θέση της για τους υδρογονάνθρακες, την ακρίβεια κλπ», εξηγώντας ότι δεν βλέπει κανένα πολιτικό περιεχόμενο.