Σήμερα η παρουσίαση του βιβλίου «Η Οικονομία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Αξιοποιώντας το παρελθόν για ένα βιώσιμο μέλλον»

Σήμερα, στις 19:00, στην αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας» της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος), θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ομ. Καθηγητή Γεωργίου Μέργου με τίτλο: «Η Οικονομία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Αξιοποιώντας το παρελθόν για ένα βιώσιμο μέλλον».

Το έργο έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ελλάδα, αναδεικνύοντας την πολιτιστική κληρονομιά όχι απλώς ως αντικείμενο συντήρησης, αλλά ως έναν δυναμικό καταλύτη για ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό υπόδειγμα. Μέσα από την οικονομική ανάλυση και την παγκόσμια εμπειρία των τελευταίων πενήντα ετών, ο συγγραφέας εξηγεί πώς το πολιτιστικό κεφάλαιο μπορεί να ενισχύσει το εθνικό brand, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να τροφοδοτήσει την καινοτομία.

Το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης:

Την εκδήλωση θα τιμήσει με χαιρετισμό η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Για το βιβλίο και τις πολυδιάστατες προεκτάσεις του θα συζητήσουν οι:

● Αμαλία Κωτσάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης.

● Χάρης Κοκκώσης, Χωροτάκτης - Πολεοδόμος - Μηχανικός, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

● Πάνος Τσακλόγλου, Οικονομολόγος, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

● Andrea Nanetti, Ιστορικός, Distinguished Professor, Guangzhou Academy of Fine Arts, China.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Δήμητρα Καδδά.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Το βιβλίο αναλύει γιατί τα μνημεία και οι πολιτιστικοί χώροι προστατεύονται αποτελεσματικότερα όταν αποτελούν «ζωντανό» κομμάτι της σύγχρονης κοινωνίας. Η μετάβαση από την απλή προστασία σε μια ολιστική, ανθρωποκεντρική θεώρηση επιτρέπει την εξισορρόπηση μεταξύ διατήρησης και ορθολογικής αξιοποίησης, μετατρέποντας τον πολιτισμό σε μοχλό κοινωνικής ένταξης και οικονομικής αναζωογόνησης.

Αφετηρία και κίνητρο για τη συγγραφή του βιβλίου είναι η πεποίθηση ότι το πλουσιότατο πολιτιστικό κεφάλαιο της Ελλάδος αποτελεί δυνητικά σημαντικό άξονα στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Αναμφίβολα, κάθε στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς έχει ως κύρια όψη την πολιτιστική αξία, ωστόσο, ταυτόχρονα, έχει και μια δεύτερη όψη, οικονομική και αναπτυξιακή. Η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αφενός συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί πόρους για την προστασία και διατήρηση του ίδιου του πολιτιστικού κεφαλαίου.

Το βιβλίο εστιάζει στη θεωρητική θεμελίωση και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις της οικονομικής αξίας και του αναπτυξιακού ρόλου της πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Αναπτύσσει την ανάγκη εξισορρόπησης στο δίπολο «προστασία-αξιοποίηση». Εξηγεί πως αυτή η εξισορρόπηση συνάδει με τη διεθνή πρακτική και την αλλαγή του επιστημονικού παραδείγματος: η πολιτιστική κληρονομιά δεν θεωρείται πλέον στενά ένα σύνολο από αντικείμενα, με μόνο σκοπό τη συντήρησή τους για ιστορικούς, ηθικούς και αρχαιολογικούς λόγους, αλλά ευρύτερα ένα αναπόσπαστο λειτουργικό τμήμα της κοινωνίας και της οικονομίας ενός τόπου, που συμπεριλαμβάνει πολιτικά πρότυπα, οικονομική ευημερία, κοινωνική συνοχή, και πολιτισμική διαφορετικότητα.

Σχετικά με τον Συγγραφέα: Ο Γιώργος Μέργος είναι Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην Οικονομική Ανάπτυξη. Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας των Υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, Διοικητής του ΙΚΑ, καθώς και ερευνητής στην Παγκόσμια Τράπεζα και το Stanford University. Με πλούσιο συγγραφικό έργο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχει εργαστεί ως εμπειρογνώμων σε διεθνείς οργανισμούς (World Bank, OECD, FAO) για θέματα αναπτυξιακής βοήθειας σε πολλές χώρες.