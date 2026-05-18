Eurobank: Αντλεί 700 εκατ. ευρώ μέσω 6ετούς ομολόγου - Προσφορές άνω των 2,6 δισ. ευρώ

Στις αγορές η Eurobank για έως 700 εκατ. ευρώ

Newsroom
Η τράπεζα στοχεύει στην άντληση από 500 έως 700 εκατ. ευρώ.

Τελ. ενημέρωση 14:50

Στην έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, 6ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στην πενταετία, προχώρησε η Eurobank συνεχίζοντας την προσπάθεια ενίσχυσης των επιλέξιμων υποχρεώσεων MREL.

Η τράπεζα άντλησε 700 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να διαμορφώνονται σε 2,675 δισ. ευρώ. Σχεδόν 3,8 φορές υπερκάλυψη. Εξέλιξη που οδήγηχησε χαμηλότερα το επιτόκιο, ήτοι σε Mid Swaps+97 μονάδες βάσης, έναντι αρχικής καθοδήγησης για MS+125 μονάδες βάσης.

Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Jefferies και Nomura.

